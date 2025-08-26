Hípica de Panamá| 'Aryna' puso su nombre en la Copa Dama del Caribe. ¿Cómo lo hizo?

La copa para hembras forma parte de la programación de la Serie Hípica del Caribe que se realizará el 7 de diciembre en el territorio panameño.

Panamá/'Aryna', la yegua tresañera propiedad del Stud Carmen Cristina, en asociación con los hermanos Luis Franco y Francisco Franco del Stud Franco Legacy and Partners, se consagró ganadora del Clásico Raúl “Lul” Arango, Raúl “Beby” Arango y Roberto “Bob” Arango, disputado en el Hipódromo Presidente Remón.

Con una brillante demostración de velocidad y resistencia, 'Aryna', hija de 'El Indispensable' en Ale A por Slaughter Beach, resistió con determinación los ataques finales de 'Escapada' y 'Sol Paso La Reina' para cruzar la meta en primer lugar. La colorada completó los 1,700 metros con un tiempo oficial de 1:47 exactos, tras parciales de 24.1, 48.4 y 1:13.4, asegurando así su boleto directo a la Copa Dama del Caribe, que se celebrará en el mes de diciembre en Panamá.

Este triunfo no solo marca el primer clásico para los hermanos Franco, quienes debutaron hace apenas ocho meses como propietarios hípicos, sino que también posiciona a 'Aryna' como una orgullosa representante de Panamá en una de las competencias más prestigiosas de la región.

"Es un honor que 'Aryna' pueda representar a nuestro país en la Copa Dama del Caribe, especialmente siendo Panamá sede este año", comentaron emocionados los hermanos Franco. "Este logro es el resultado del gran trabajo en equipo, desde el entrenador, el jinete Omar Hernández Jr., el mozo de corral que cuida a la yegua, el equipo veterinario y sin duda nuestros asociados José Carrillo Pujol y su esposa, quienes nos han permitido vivir esta experiencia en familia"

La victoria de 'Aryna' no solo es una celebración para el equipo, sino para toda la afición hípica panameña que verá nuevamente al país competir en casa por la gloria caribeña en diciembre.

En la ceremonia de premiación, el trofeo fue entregado a la propietaria Carmen Cristina Arcia, en compañía del Licenciado José Carrillo Pujol y Luis Franco, mientras que se reconoció el esfuerzo del criador, entrenador, jinete y equipo de cuadra, quienes han sido clave en el desarrollo de la yegua.

Con esta victoria, Panamá suma una valiente competidora para la Copa Dama del Caribe, reafirmando su potencial internacional en la hípica.

Sobre el Stud Franco Legacy and Partners

Fundado en 2025 por los hermanos Luis Franco y Francisco Franco, el Stud Franco Legacy and Partners nació con la visión de construir un legado en el mundo hípico panameño. Con 'Aryna' como su primera yegua, el equipo celebra hoy un logro histórico que promete ser solo el comienzo de muchas victorias más para el equipo y para Panamá.

