Eliminatorias Concacaf Mundial 2026 calendario| Estas son las fechas y horas de los partidos en las dos primeras jornadas de la Ronda Final

Panamá/La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 están a la vuelta de la esquina. Doce selecciones competirán por quedarse con tres cupos directos o dos de repesca para la cita orbital que se realizará en tres sedes (México, Canadá y Estados Unidos).

Panamá, Bermuda, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Nicaragua, Surinam y Trinidad y Tobago son los 12 conjuntos en contienda para esta fase que comenzará en 10 días. Todos ellos fueron divididos en tres grupos que se conformaron en el sorteo realizado el pasado 12 de junio. Esas agrupaciones son:

Grupo A: Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam

Panamá, El Salvador, Guatemala y Surinam Grupo B: Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermuda

Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago y Bermuda Grupo C: Costa Rica, Honduras, Haití y Nicaragua

La fase iniciará con una ventana de dos jornadas que se llevará a cabo en el mes de septiembre en las siguientes fechas:

Primera jornada

Jueves 4 de septiembre de 2025

Surinam vs Panamá (Estadio Franklin Essed/ 6:30 p.m.)

Guatemala vs El Salvador (Estadio Cementos Progreso/ 9:00 p.m.)

Viernes 5 de septiembre de 2025

Bermuda vs Jamaica (Bermuda National Sports Centre/ 5:00 p.m.)

Trinidad y Tobago vs Curazao (Estadio Hasely Crawford / 7:00 p.m.)

Nicaragua vs Costa Rica (Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua/ 9:00 p.m.)

Haití vs Honduras (Estadio Ergilio Hato/ 7:00 p.m.)

Segunda jornada

Lunes 8 de septiembre de 2025

Panamá vs Guatemala (Estadio Rommel Fernández Gutiérrez/ 8:30 p.m.)

El Salvador vs Surinam (Estadio Cuscatlán/ 7:30 p.m.)

Martes 9 de septiembre de 2025

Jamaica vs Trinidad y Tobago (National Stadium Independence Park/ 7:00 p.m.)

Curazao vs Bermuda (Estadio Ergilio Hato/ 7:00 p.m.)

Costa Rica vs Haití (Estadio Nacional de Costa Rica/ 9:00 p.m.)

Honduras vs Nicaragua (Estadio José de la Paz Herrera 'Chelato Uclés'/ 9:00 p.m.)

Las horas colocadas corresponden al horario de Panamá.

Los partidos de la Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026, especialmente los de la selección de Panamá, los podrás sintonizar a través de TVMAX, TVN Pass y TVN Radio 96.5 fm.

Formato

La Ronda Final contará con partidos de ida y vuelta dentro cada grupo, y cada equipo jugará seis partidos (tres en casa y tres de visita) durante las Fechas FIFA de septiembre, octubre y noviembre de 2025.

Al concluir la Ronda Final, los tres ganadores de grupo se clasificarán directamente para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, uniéndose a los coanfitriones Canadá, México y Estados Unidos. Además, los dos mejores segundos clasificados avanzarán a un Play-In Intercontinental de la FIFA, que se jugará en marzo de 2026.

Al concluir el ciclo de clasificación, la región de Concacaf podría, por primera vez, estar representada por hasta ocho equipos en una Copa del Mundo de la FIFA masculina.

El camino hacia la Copa del Mundo de la FIFA 2026 para las Asociaciones Miembro de Concacaf incluye un total de tres rondas y comenzó en marzo de 2024. En la etapa inicial, los cuatro equipos peor clasificados compitieron por dos lugares disponibles en la Segunda Ronda.

La Segunda Ronda contó con los dos ganadores de la Primera Ronda y las 28 Asociaciones Miembro restantes de la Confederación que también son Miembros de la FIFA (excluyendo a los tres anfitriones de la Copa del Mundo).

El juego comenzó en junio del año pasado con los primeros treinta partidos y concluyó esta semana. Cada equipo jugó un total de cuatro partidos, dos en casa y dos de visita, y los ganadores y segundo lugares de grupo avanzaron a la Ronda Final.

