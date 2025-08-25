FIBA Americup 2025| Argentina y República Dominicana sufren las consecuencias de su trifulca

Nicaragua/Cuatro jugadores de República Dominicana y otros tres de Argentina fueron suspendidos este lunes con hasta dos partidos por su implicación en una pelea al término del juego de la FIBA Americup, que ambas selecciones disputaron el domingo en Managua.

Las dos federaciones fueron asimismo sancionadas con multas económicas por la comisión de disciplina de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA): 20.000 francos suizos (cerca de 25.000 dólares) para los dominicanos y 10.000 francos suizos (unos 12.500 dólares) para los argentinos.

El entrenador de los albicelestes, Pablo Prigioni, antigua estrella del Baskonia, el Real Madrid, los Knicks de Nueva York o los Houston Rockets, fue sancionado con 2.000 francos suizos (2.500 dólares).

Los incidentes, de una violencia desproporcionada, se desataron sobre la propia cancha al término del partido correspondiente a la segunda fecha de la fase de grupos de la Americup y que fue ganado por República Dominicana por 84-83.

El alero dominicano David Jones y el pívot argentino Gonzalo Bressan recibieron una suspensión de dos encuentros.

Otros dos jugadores de cada equipo (Juan Guerrero y Juan Suero por República Dominicana; Francisco Caffaro y Juan Vaulet por Argentina) fueron castigados con un juego, precisó la FIBA en un comunicado.

El dominicano Ángel Delgado fue suspendido con un partido de forma condicional.

Sin precisar el origen de la pelea, la FIBA se limitó a anunciar que prosigue las investigaciones que podrían derivar en nuevas sanciones.

Comunicado

A continuación mostramos el comunicado emitido por la FIBA sobre ese incidente:

"Tras los incidentes ocurridos al finalizar el partido del FIBA AmeriCup 2025 entre Argentina y República Dominicana, disputado el 24 de agosto de 2025 en Managua, Nicaragua, el Panel Disciplinario de FIBA impuso las siguientes sanciones de acuerdo con el Reglamento de FIBA:

República Dominicana:

David Jones queda suspendido por dos partidos oficiales FIBA.

Juan Guerrero queda suspendido por un partido oficial FIBA.

Juan Suero queda suspendido por un partido oficial FIBA.

Ángel Delgado queda suspendido por un partido oficial FIBA, con un periodo probatorio de tres años.

Si el jugador comete la misma falta o una similar durante el periodo probatorio, será suspendido automáticamente por un partido adicional, además de cualquier sanción correspondiente a la nueva infracción.

Multa económica de 20.000 francos suizos a la Federación Dominicana de Baloncesto, de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años.

Argentina:

Gonzalo Bressan queda suspendido por dos partidos oficiales FIBA.

Francisco Cáffaro queda suspendido por un partido oficial FIBA.

Juan Vaulet queda suspendido por un partido oficial FIBA.

Multa económica de 2.000 francos suizos al entrenador Pablo Prigioni.

Multa económica de 20.000 francos suizos a la Federación Argentina de Baloncesto, de los cuales 10.000 quedan en suspensión durante un periodo probatorio de tres años.

FIBA no hará más comentarios acerca de esta decisión.

FIBA"

