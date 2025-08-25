Serie Mundial de Pequeñas Ligas Williamsport 2025| Así terminó el torneo de béisbol en el que Panamá compitió

Estados Unidos/Una fuerte ofensiva y una inolvidable actuación del pitcheo llevaron al equipo Tung-Yuan a conseguir el título de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas del 2025.

El club de China Taipéi derrotó a la novena Summerlin South de Las Vegas por 7-0 la tarde del domingo en la final en South Williamsport, Pensilvania.

El lanzador Lin Chin-Tse llevó un juego perfecto hasta el quinto inning del partido de seis entradas para China Taipéi, que de esa forma se convirtió en el primer campeón internacional de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas desde que un equipo de Tokio lo hiciera en el 2017. Este fue el primer título de la LLWS (Serie Mundial de Pequeñas Ligas por sus siglas en inglés) para China Taipéi desde 1996. Un equipo diferente que representó a China Taipéi perdió la final del 2024 contra Lake Mary, Florida.

Sin embargo, el equipo Tung-Yuan de este año fue realmente dominante. El club tuvo marca de 5-0 en el evento, venciendo a Aruba, 1-0, en la final internacional para llegar a la final. En el juego por el título contra Las Vegas, China Taipéi anotó carreras con un lanzamiento descontrolado y un error en la segunda y tercera entrada. Tung-Yuan aseguró el juego con un quinto inning de cinco anotaciones, y el relevista Chen Qi-Sheng se encargó de cerrar el partido.

Este fue el décimo octavo campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas para un equipo de China Taipéi, el total más alto de cualquier país distinto a Estados Unidos.

Camino hacia el título

China Taipéi, representante de la región de Asia-Pacífico, se mantuvo imbatible en la competencia. Al ser este un torneo que se rige bajo el sistema de doble eliminación, no podía perder dos partidos porque eso le sacaría de la contienda, algo que evitó.

Los resultados del elenco asiático en la competencia fueron los siguientes:

14 de agosto de 2025: México 0-3 Asia-Pacífico (China Taipéi)

México 0-3 Asia-Pacífico (China Taipéi) 18 de agosto de 2025: Caribe (Aruba) 0-4 Asia-Pacífico (China Taipéi)

Caribe (Aruba) 0-4 Asia-Pacífico (China Taipéi) 20 de agosto de 2025: Latinoamérica (Venezuela) 3-7 Asia-Pacífico (China Taipéi)

Latinoamérica (Venezuela) 3-7 Asia-Pacífico (China Taipéi) 23 de agosto de 2025 (Final Internacional): Asia-Pacífico 1-0 Caribe (Aruba)

Asia-Pacífico 1-0 Caribe (Aruba) 24 de agosto de 2025 (Gran Final): Mountain (Las Vegas) 0-7 Asia-Pacífico (China Taipéi)

Participación de Panamá

El equipo panameño fue intregrado por el elenco infantil de las Pequeñas Ligas de Vacamonte, provincia de Panamá Oeste. En ese certamen tuvo tres partidos y su récord fue de una victoria y dos derrotas.

A continuación hacemos un resumen de lo que fueron los encuentros disputados por Panamá en el torneo.

Panamá 7-2 Australia

Panamá inició su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 con una victoria sobre Australia, por 7 carreras a 2,

Alvis Araúz se acreditó el triunfo luego de lanzar tres episodios completos en los que permitió un inatrapable y una carrera, dio cuatro ponches y dos bases por bolas.

La derrota fue para Braxton Black quien toleró cuatro inatrapables y siete anotaciones, con seis ponches propinados y dos bases por bolas otorgadas en cuatro entradas.

Dylan Aguilera bateó dos hits en dos turnos por Panamá. Anthoni Castillo de 2-1, un cuadrangular, con una carrera anotada y dos remolcadas y Eugenio Barrios de 2-1 con una anotada.

Por Australia, Xander Reid de 2-1 con una carrera empujada. Averey Griffin de 2-1 con una impulsada, Porter Cox de 1-1 con una anotada y Mónica Arcuri de 2-1.

Aruba 8-2 Panamá

Panamá perdió ante la representación del Caribe, Aruba, por 8 carreras a 2.

Ángel Bonilla se llevó la derrota al permitir tres imparables y tres carreras con una base por bola en dos tercios de episodio.

El triunfo se lo adjudicó Arnold-Gismar Martha después de cinco entradas en las que concedió tres hits y una carrera con ocho ponches propinados.

Panamá acumuló tres hits que fueron conectados por Emanuel Flores, Anthoni Castillo y Alvis Araúz.

Por Aruba, Diliano Raven de 3-2 con una carrera anotada y dos empujadas. Isaac Arendzs de 2-1 con dos remolcadas y Emerson Mercado de 3-1 con una impulsada.

Panamá 1-2 México

Panamá terminó su participación en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas 2025 con una derrota, de 2 carreras por 1, ante México

El partido se definió en la parte baja del sexto y último episodio. Un imparable remolcador de Xavier Nolasco acabó con las aspiraciones panameñas de continuar en la competencia.

Alvis Araúz cargó con la derrota tras un relevo de un episodio y un tercio en los que toleró tres inatrapables y una carrera con una base por bola.

La victoria fue para Gregorio Madrid quien lanzó las seis entradas en las que toleró tres incogibles y una anotación con nueve ponches propinados.

Por Panamá, Eric Rodríguez bateó un hit en dos turnos y anotó una carrera. Eugenio Barrios y Alvis Araúz pegaron de 2-1 cada uno.

Xavier Nolasco conectó de 3-2 con dos carreras empujadas por México. Alejandro Gallegos de 2-1 e Iker Castañeda de 3-1 con una anotada.

Información de Theo De Rosa (MLB.com)