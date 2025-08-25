FIBA Americup 2025| Panamá vs Venezuela: 'La Roja sin Mangas' afrontó su tercer compromiso en el torneo

El equipo panameño salió a la cancha del Polideportivo Alexis Argüello con el deseo de reivindicarse luego de dos derrotas-

Nicaragua/La Selección de Baloncesto de Panamá enfrentó este lunes a su similar de Venezuela en el que fue su tercer partido en el Grupo B de la FIBA Americup que se realiza en el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, Nicaragua.

Después de sufrir dos derrotas, el viernes 22 de agosto ante Puerto Rico y el sábado 23 frente a Canadá, el equipo panameño llegaba al cotejo ante los venezolanos con el objetivo de conseguir la victoria y reivindicarse. 'La Roja sin Mangas' pudo mantenerse al frente del marcador en la primera mitad del juego que culminó por marcador parcial de 39 a 34.

En la segunda parte del encuentro, el conjunto venezolano mejoró y tomó la ventaja. Los panameños se mantenían cerca e intentaban recuperar el comando, pero sus rivales se aseguraron la victoria con una anotación parcial de 24 a 18 en el cuarto periodo.

Panamá se llevó al derrota ante Venezuela por marcador de 73 a 77, por lo que termina su participación en el certamen sin triunfos en tres presentaciones.

Ezequiel Bell lideró la ofensiva de Panamá con 20 puntos, también capturó 13 rebotes y dio dos asistencias. Luis Rodríguez Jr. anotó 15 unidades y Jonathan Young agregó 11. En tanto Roberto Armstrong añadió ocho puntos, siete rebotes y 12 asistencias.

David Cubillán y Yohanner Sifontes fueron los máximos anotadores de Venezuela con 15 y 14 puntos, respectivamente. Windi Graterol aportó 12 unidades y Yeferson Guerra agregó 11.

Estadísticas generales

Puntos

Panamá: 73

73 Venezuela: 77

Rebotes

Panamá: 42

42 Venezuela: 37

Rebotes ofensivos

Panamá: 13

13 Venezuela: 8

Rebotes defensivos

Panamá: 29

29 Venezuela: 29

Te puede interesar: Equipo de combate del Ministerio de Seguridad de Panamá destacada con actuación en Ecuador

Asistencias

Panamá: 19

19 Venezuela: 18

Robos de balón

Panamá: 6

6 Venezuela: 8

Tapones

Panamá: 1

1 Venezuela: 6

Pérdidas de balón

Panamá: 15

15 Venezuela: 16

Faltas personales

Panamá: 15

15 Venezuela: 23

Te puede interesar: Robo de bicicletas y abandono de Axel Zingle golpean al Visma en la Vuelta a España

El torneo

La FIBA Americup es el principal torneo de selecciones nacionales de baloncesto en América, organizado por la FIBA Américas, la zona continental de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA). A lo largo de su historia, ha servido tanto como campeonato continental como torneo clasificatorio para eventos mundiales y olímpicos.

Origen y evolución

Inauguración: El torneo fue fundado en 1980 bajo el nombre de Campeonato FIBA Américas .

El torneo fue fundado en bajo el nombre de . Nuevo nombre: A partir de 2017, el torneo cambió oficialmente su nombre a FIBA AmeriCup.

Formatos y frecuencia

1980–2015: Se jugaba cada 2 años , sirviendo también como clasificatorio para el Mundial FIBA y los Juegos Olímpicos .

Se jugaba cada , sirviendo también como . Desde 2017: Se juega cada 4 años y ya no es clasificatorio; la FIBA reorganizó sus sistemas de clasificación con "ventanas" de partidos internacionales.

Importancia del torneo