Robo de bicicletas y abandono de Axel Zingle golpean al Visma en la Vuelta a España

El equipo neerlandés sufrió un asalto en su camión de mecánicos en Turín y perdió a uno de sus corredores clave tras una caída en la segunda etapa.

Turín, Italia/El equipo Visma/Lease a Bike enfrentó un inicio complicado de semana en la Vuelta a España. La formación neerlandesa denunció el robo de varias de sus bicicletas durante la madrugada del lunes, justo después de que el danés Jonas Vingegaard se adjudicara la segunda etapa y asumiera el liderato de la competencia.

El incidente ocurrió en el hotel ubicado en las afueras de Turín donde se hospedaba el equipo. Según informó la escuadra en sus redes sociales, "asaltaron el camión de nuestros mecánicos y robaron varias bicicletas". Pese al contratiempo, aseguraron que el personal trabaja intensamente para tener todo listo de cara a la tercera etapa, con salida en San Maurizio Canavese.

La prensa española reportó que parte del material sustraído ya habría sido recuperado, aunque el equipo no ha confirmado oficialmente esa información. Otros conjuntos que compartían hospedaje, como Movistar y Lidl-Trek, no resultaron afectados.

A la mala noticia del robo se sumó el abandono del francés Axel Zingle, quien se vio involucrado en la caída múltiple del domingo en la que también estuvo Jonas Vingegaard. Aunque el ciclista logró terminar la etapa tras ser atendido en carrera por una dislocación en el hombro, los médicos determinaron que no podía continuar.

Su baja supone un golpe para el Visma, que pierde a un gregario importante en la defensa del liderato y de cara a la contrarreloj por equipos de la quinta etapa en Figueres (noreste de España).