Jennisín Rosanía hace historia: bicampeona mundial de Jiu Jitsu Brasileño en cinta negra

Ciudad de Panamá, Panamá/Jennisín Rosanía, bicampeona mundial de Jiu Jitsu Brasileño de la IBJJF (International Brazilian Federation) , federación más grande, prestigiosa y elite en esta disciplina!

Por segundo año consecutivo, la panameña Jennisín Rosanía se consagra como bicampeona mundial en cinta negra con Gi de Jiu Jitsu Brasileño, título avalado por la Federación Internacional de Jiu Jitsu Brasileño (IBJJF); Jennisín, además ganó Mundial de la IBJJF en las cintas morada y chocolate.

Rosanía hace historia al convertirse en la primera panameña en conquistar un Mundial con Gi en la categoría cinta negra, reafirmando su lugar entre las mejores atletas de la disciplina.

En este año 2025, se hizo historia con la participación de más de 12,500 atletas de todo el mundo. En su división compitieron 14 peleadoras; la final fue contra la americana Kristi Russell, y en ninguno de sus combates sus rivales lograron anotarle un solo punto.

Este fue un año difícil para la colonensa, ya que sufrió de una fuerte lesión que la sacó de los entrenamientos por 10 semanas y apenas regresando 2 meses y medio antes del Mundial, lo que le creó dudas de poder lograr el rendimiento necesario, pero “Gracias a Diosito, a mi coach que nunca me deja de exigir y a todo el equipo de Atos Panamá, logré esta 2da medalla de oro en Cinta negra”!, Anotó Jennisín.

El campeonato se llevó a cabo del 28 al 30 de agosto en el Convention Center de Las Vegas, Nevada.