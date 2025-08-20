MLB estudia expansión y realineación geográfica de sus divisiones

El comisionado Rob Manfred propone una reestructuración radical ligada a nuevas franquicias, con el fin de reducir viajes, contemporizar rivalidades y modernizar el formato.

La Major League Baseball (MLB) se encuentra en una etapa de transformación potencial. El comisionado Rob Manfred ha dejado entrever que la liga podría expandirse y realinearse geográficamente. Un cambio de paradigma que resolvería desafíos de viajes, revitalizaría rivalidades y ofrecería un nuevo formato atractivo para los medios.

Manfred expuso estas ideas durante la transmisión del Little League Classic en ESPN. Señaló que el éxito de una futura expansión, con dos nuevas franquicias antes de su jubilación en 2029, permitiría rediseñar la estructura actual en favor de divisiones más lógicas y funcionales. Esta expansión representaría el salto a 32 equipos, por encima de los 30 actuales, y traería consigo una redistribución organizacional más parecida a la de la NBA o NHL.

Uno de los principales argumentos es la reducción del desgaste que deben soportar los jugadores debido a extensas giras. Otra ventaja, según Manfred, sería llamativo para las cadenas televisivas, especialmente con playoffs reorganizados en conferencias Este y Oeste que permitan programaciones de alto rating.

Varios mercados están en el radar para recibir nuevas franquicias, entre ellos Nashville, Salt Lake City, Charlotte, Portland y Orlando. No obstante, esta expansión podría estar condicionada a la resolución de dos casos críticos: los problemas de sede de los Tampa Bay Rays y la transición de los Oakland A's a Las Vegas, con un estadio programado para abrir en 2028.

Este movimiento haría desaparecer las históricas Ligas Americana y Nacional, o al menos regalaría su importancia. Se pasaría a un nuevo modelo con divisiones regionales compactas, como Yankees-Mets o Dodgers-Angels, que mantendrían rivalidades claves. Diversos analistas consideran que, aunque algunos fanáticos tradicionalmente podrían resistir, la evolución de la MLB en los últimos años, como la introducción del bateador designado universal y el reloj de lanzamiento, nivela el camino para esta reforma.

Las propuestas de realineación incluyen la creación de ocho divisiones de cuatro equipos, optimizando viajes y garantizando enfrentamientos regionales más frecuentes. Para equipos como los Colorado Rockies, que actualmente son los únicos en la zona horaria de Montaña, este cambio podría representar una mejora notable en logística y competitividad.

En resumen, la MLB está al borde de una transformación profunda: dos nuevas franquicias antes de 2029, realineación geográfica de las divisiones, eliminación de estructuras centenarias y un formato más funcional para jugadores, aficionados y medios.

