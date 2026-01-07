Nestlé inaugura 2da edición de la Copa Nestlé ¡Qué Rico!: torneo que impulsa el deporte y el estilo de vida saludable

La Copa de fútbol “ Nestlé ¡Qué Rico! 2026 ” se llevará a cabo del 24 de enero al 1 de marzo, los sábados y domingos, con la participación de categorías desde U6 a U17 femenino y masculino. Los juegos serán transmitidos por TVMAX y se podrán seguir también en YouTube de TVMAX y en las redes sociales de Quesos Nestlé ¡Qué Rico!. Durante todo el torneo, los asistentes podrán disfrutar de espacios interactivos con recomendaciones de nutrición deportiva, charlas motivacionales y actividades formativas, como parte del programa global Nestlé por Niños Saludables.

Nestlé anunció el lanzamiento de la segunda edición de la Copa Nestlé ¡Qué Rico!, un torneo que promueve la actividad física, la buena alimentación y los valores del deporte entre niños y niñas que sueñan con convertirse en los próximos referentes del fútbol nacional.

La competencia, organizada por Quesos Nestlé ¡Qué Rico!, se desarrollará del 24 de enero al 1 de marzo, todos los sábados y domingos, en Sportcenter, Costa del Este, con la participación de equipos en categorías U6 a U17, tanto femeninas como masculinas.

Durante todo el torneo, las familias podrán disfrutar de stands con recomendaciones de nutrición deportiva, charlas motivacionales y actividades formativas, como parte del programa global Nestlé por Niños Saludables, que refuerza la importancia de una alimentación equilibrada y un estilo de vida activo.

En su primera edición, la Copa reunió a más de 1,000 niños y niñas a nivel nacional. Este año, 500 niños de los distritos de Panamá y San Miguelito serán beneficiados con becas para participar en el torneo, reafirmando el compromiso social de Nestlé con la niñez panameña.

Sandra Jiménez, Directora de Negocios Culinarios para Nestlé Centroamérica, señaló: “Nos enorgullece impulsar esta iniciativa que refuerza el acompañamiento de Quesos Nestlé ¡Qué Rico! con las familias panameñas. Esta iniciativa destaca la importancia de la buena alimentación y la actividad física, transformando vidas y fomentando valores como el respeto y el trabajo en equipo.”

Esta iniciativa forma parte del compromiso de Nestlé con la promoción del bienestar integral y una nutrición equilibrada, alineada a su programa global Nestlé por Niños Saludables, que acompaña a las familias panameñas a lo largo de todas las etapas de crecimiento, en alianza con la Federación Panameña de Fútbol, reforzando el desarrollo del fútbol y la niñez panameña.

La gran final está programada para el 17 de marzo y, como parte del legado del evento, Nestlé entregará US$10,000 a cada una de las alcaldías de Panamá y San Miguelito, destinados a mejoras en infraestructuras deportivas comunitarias.

Rodrigo Romera, Gerente General de Nestlé Panamá, destacó:

“La Copa Nestlé ¡Qué Rico! es una expresión clara de nuestro enfoque de Creación de Valor Compartido, donde el impacto social y el éxito del negocio avanzan de la mano en alianza con socios estratégicos que comparten esta visión. Con más de 85 años en Panamá, Nestlé continúa fortaleciendo su vínculo con las familias panameñas, promoviendo salud, bienestar y oportunidades para las futuras generaciones.”

Los juegos de la Copa Nestlé ¡Qué Rico! 2026 se podrán seguir a través de TVMAX TV y YouTube, y las familias pueden asistir a los partidos que se llevarán a cabo en Sportcenter, Costa del Este, todos los sábados y domingos. Además, podrán seguir las novedades en la cuenta @nestlequerico en Instagram.