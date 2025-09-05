Panamá/La emoción de las eliminatorias de Concacaf rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá, continúa este viernes con un atractivo duelo centroamericano.

Desde el estadio, la selección de Nicaragua recibe a la selección de Costa Rica en un enfrentamiento cargado de historia y rivalidad regional. Los nicaragüenses buscan dar la sorpresa y sumar puntos importantes en casa, mientras que los ticos llegan con la obligación de imponer su experiencia y jerarquía internacional.

Este compromiso corresponde a la primera jornada del grupo C en la ronda final de las eliminatorias de Concacaf, donde cada punto puede marcar la diferencia en la lucha por los boletos mundialistas.

Disfruta del minuto a minuto EN VIVO a través de la señal de TVMAX, con toda la información, jugadas destacadas, estadísticas y reacciones de este apasionante partido.