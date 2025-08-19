MLB noticias| Aaron Judge: ¿Podrá el capitán de los Yankees retomar su puesto en los jardines en esta temporada?

Béisbol de las Grandes Ligas por TVMAX. Sintoniza el partido Dodgers vs Rockies el martes 19 de agosto a las 7:40 p.m.

Estados Unidos/Aaron Judge continúa recuperándose de una distensión en el flexor derecho que envió al capitán de los Yankees a la lista de lesionados a finales del mes pasado, pero los tiros del estelar podrían verse comprometidos por el resto de la temporada, según dijo el manager Aaron Boone el martes.

Hablando en WFAN, Boone dijo que no anticipa que Judge regrese a los jardines durante la serie contra los Rays en el George M. Steinbrenner Field, que iniciará el martes. Giancarlo Stanton abrirá en el bosque derecho, añadió el capataz.

"Estamos tratando de llegar al punto en que pueda soltar el brazo con facilidad y sea capaz de protegerse a sí mismo", comentó Boone sobre Judge. "No creo que en ningún momento de este año lo vayamos a ver lanzando como lo hace normalmente, pero eso también está bien. Tenemos que sentir que pueda salir y ser capaz de protegerse a sí mismo y defender bien".

Judge sufrió la lesión el 22 de julio en Toronto, cuando se pudo apreciar en varias repeticiones de televisión cómo hacía un gesto de dolor después de un tiro desde el jardín derecho. Judge permaneció en ese juego y luego disputó los siguientes dos partidos contra los Azulejos y los Phillies, antes de ingresar a la lista de lesionados el 27 de julio.

Los análisis realizados en ese momento no revelaron "ninguna lesión aguda" en el ligamento colateral cubital de Judge, según Boone.

'El Juez' regresó a la alineación como bateador designado el 5 de agosto en Texas y ha participado en 11 partidos desde entonces, bateando .229/.426/.429 (de 35-8) con un doble, dos jonrones y seis carreras impulsadas.

Boone dijo que los tiros de Judge han aumentado a 150 pies. No sabe cuándo estará listo para regresar a los jardines.

"Estoy esperando que los preparadores físicos digan: ‘Sí, luz verde’", señaló Boone. "Sé que se espera que vuelva a lanzar a larga distancia [el martes]. Así que no lo espero aquí en Tampa. Pero, ¿podría ser [el jueves contra] Boston? Quizás. Simplemente no lo sé todavía".

Stanton se limitó a una vez al bate como emergente este pasado fin de semana en San Luis después de disputar tres encuentros consecutivos en el jardín derecho contra los Mellizos del 11 al 13 de agosto.

Boone dijo que el equipo estaba siendo cauteloso con Stanton, quien experimentó dificultades para recuperarse después de jugar en el terreno. El plan inicial de los Yankees es que Stanton juegue en los jardines el martes contra los Rays, pero no el miércoles.

"Comenzaremos con eso y veremos dónde estamos para la serie de Boston", indicó Boone.

Boone también dijo que los Yankees planean activar al dominicano Amed Rosario antes del choque del martes. El receptor J.C. Escarrá fue enviado a Triple-A Scranton/Wilkes-Barre el lunes.

Información de Bryan Hoch (MLB.com)