Lionel Messi está en duda para partido ante Tigres de México en la Leagues Cup 2025

Javier Mascherano, director técnico del Inter Miami, habló sobre la situación de su compatriota y capitán

Estados Unidos/El Inter Miami podría tener la baja de Lionel Messi para el duelo del miércoles ante el mexicano Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup, informó este martes el entrenador Javier Mascherano.

El astro argentino, que arrastra problemas musculares desde principios de mes, no entrenó este martes con el resto de sus compañeros.

Tras dos semanas de baja, Messi reapareció el sábado en la liga norteamericana (MLS) en el triunfo 3-1 ante Los Angeles Galaxy, en el que arrancó como suplente.

El capitán albiceleste, de 38 años, jugó toda la segunda mitad y anotó un gol decisivo pero también pareció sufrir molestias físicas sobre el césped, lo que activó las alarmas de cara a las eliminatorias de la Leagues Cup, el torneo conjunto de la MLS y la liga mexicana.

Te puede interesar: Leagues Cup 2025| Adalberto Carrasquilla y Pumas eliminados por un Inter Miami sin Messi

Este martes "Leo no entrenó con el grupo, entrenó diferenciado", dijo Mascherano en la conferencia previa al duelo ante Tigres en Fort Lauderdale (afueras de Miami).

El sábado "se sintió incómodo dentro de los 45 minutos que jugó. Lo vamos a ir viendo durante el trayecto del día y mañana pero no está descartado", afirmó.

"No te puedo decir hoy si va a jugar porque tiene que ver mucho con las sensaciones que él tenga", zanjó 'El Jefecito'.

Sobre Tigres, en el que destaca el argentino Ángel Correa, exatacante del Atlético de Madrid, Mascherano señaló que es "un equipo con mucho poder ofensivo".

"El objetivo es neutralizar a Tigres, ser protagonistas, tener la pelota y llevar el partido a nuestro ritmo", apuntó. "Es un rival importante pero tenemos las armas para competir".

Te puede interesar: Julio César Chávez Jr.| Estados Unidos deporta al boxeador arrestado a México

El torneo

La Leagues Cup es un torneo oficial de fútbol que enfrenta a equipos de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos y Canadá, con equipos de la Liga MX de México. Su objetivo principal es fortalecer la relación futbolística entre ambas ligas y ofrecer una competencia regional atractiva para los clubes, jugadores y aficionados de América del Norte.

Características clave de la Leagues Cup

Participación completa : Desde 2023, todos los equipos de la MLS y la Liga MX participan en el torneo.

: Desde 2023, participan en el torneo. Formato de competencia : Se juega durante una pausa en la temporada regular de la MLS, normalmente en el verano.

: Se juega durante una pausa en la temporada regular de la MLS, normalmente en el verano. Fase de grupos y eliminación directa : Se divide en una fase de grupos seguida por rondas eliminatorias (octavos, cuartos, semifinales y final).

: Se divide en una fase de grupos seguida por rondas eliminatorias (octavos, cuartos, semifinales y final). Clasificación a torneos internacionales : El campeón, subcampeón y tercer lugar se clasifican a la Liga de Campeones de la Concacaf (Concachampions) , el torneo más importante de clubes de la región.

: El campeón, subcampeón y tercer lugar se clasifican a la , el torneo más importante de clubes de la región. Sede principal: La mayoría de los partidos se juegan en Estados Unidos y Canadá, aunque se espera que en el futuro haya sedes en México también.

¿Por qué es importante?