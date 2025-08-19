'Encestando Sueños' llega a Panamá para impulsar el talento juvenil en el baloncesto

La iniciativa conecta a jóvenes con talento deportivo con oportunidades reales dentro y fuera de la cancha, promoviendo el desarrollo personal a través del balón.

Ciudad de Panamá/El programa "Encestando Sueños", una iniciativa panameña destinada a transformar el baloncesto panameño y conectar el talento joven con oportunidades tanto dentro como fuera de la cancha.

La presentación destaca que el proyecto busca ser mucho más que una escuela deportiva: aspira a ser un puente para que los jóvenes potenciales del baloncesto desarrollen sus habilidades, accedan a formación de calidad y exploren alternativas educativas o profesionales acompañadas de mentores y redes de apoyo.

Aunque el video no especifica los organizadores, aliados o sedes del programa, se enfatiza que esta propuesta es novedosa y está diseñada para impactar de manera real y estructurada la carrera y el entorno de los participantes. Se espera que próximamente se anuncien las fechas, lugares de entrenamiento y el mecanismo de selección o inscripción.

Con "Encestando Sueños", Panamá da un paso importante hacia la promoción del deporte y el desarrollo juvenil, apostando por estrategias integrales que trasciendan el juego y fomenten el crecimiento personal.

Te puede interesar: Copa Latina de baloncesto 2025| Panamá ve truncado su pase a la final a manos de Uruguay