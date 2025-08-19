Copa Latina de baloncesto 2025| Panamá ve truncado su pase a la final a manos de Uruguay

El equipo panameño no pudo sostenerse ante su contraparte uruguaya en el cierre de una jornada que se realizó a puertas cerradasPana

Panamá/Panamá sufrió una derrota ante Uruguay, por marcador de 85 a 74, en el partido de fondo de la jornada del 18 de agosto en la Copa Latina de baloncesto.

Después de la cancelación de la jornada anterior, los partidos de esta fecha daban el pase a la final del torneo a los ganadores. En esta circunstancia, panameños y uruguayos salieron al tabloncillo del COS Sports Plaza para competir y buscar el triunfo.

Te puede interesar: ¡Atención! Copa Latina de baloncesto Panamá 2025 sale de la Arena Roberto Durán y cambia de sede

A pesar de que se mantuvo al frente en gran parte del encuentro, el equipo panameño no pudo sostener la ventaja. La falta de mayor eficacia en los intentos a la canasta, fallos en los tiros libres y la buena defensa del rival propiciaron el triunfo de los uruguayos quienes establecieron su juego en el último tramo del cotejo para superar al colectivo anfitrión.

Ahora Panamá deberá jugar el partido por el tercer lugar ante Argentina que, más temprano, perdió ante Brasil por 85 s 69.

La jornada se disputó a puertas cerradas en el COS Sports Plaza que sirvió como sede alterna debido a los inconvenientes generados por una falla en el sistema de aires acondicionados en la Arena Roberto Durán.

De vuelta a la Arena

Los partidos de la última jornada de la Copa Latina, correspondiente al martes 19 de agosto, se llevarán a cabo en la Arena Roberto Durán.

Abdiel Blanco, presidente de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), informó que se volverá al recinto de Juan Díaz luego de que la tubería, que alimenta el aire acondicionado de esa instalación deportiva, fuese reparada.

La actividad iniciará con el partido por el título de campeón de la copa entre Brasil y Uruguay, a las 6:30 p.m. Posteriormente, a las 9:00 p.m., jugarán por el tercer lugar, Panamá y Argentina.

Te puede interesar: Presidente de la FIFA condena incidentes racistas en la Copa de Alemania

Propósito

Más allá del ambiente competitivo, la Copa Latina representará un examen de nivel para los equipos participantes antes de la AmeriCup. Para Panamá, será particularmente relevante: servirá para evaluar su plantilla,y perfeccionar su estrategia ante rivales de primer nivel continental como Canadá, Puerto Rico y Venezuela a los que enfrentará en el Grupo B de la FIBA Americup 2025.

La Copa Latina 2025 promete ser una mezcla excitante de competencia e inteligencia táctica. Esta edición moderna, organizada por FEPABA, ofrece una plataforma clave para equipos latinoamericanos de alto rendimiento.

Proporcionará a Panamá exposición internacional y la oportunidad de afinar su juego ante potencias regionales.

exposición internacional y la oportunidad de afinar su juego ante potencias regionales. Para las selecciones sudamericanas presentes, representa un test estratégico de cara a la AmeriCup en Managua .

en . El formato breve, intenso y rentable en formato de boletos permite un ambiente electrizante en la Arena Roberto Durán.

Este torneo abre un espacio para medir costuras, ajustar planteles y calentar motores rumbo a la cita continental.

Te puede interesar: Panamá revela selección infantil para torneo internacional escolar de taekwondo