¡Atención! Copa Latina de baloncesto Panamá 2025 sale de la Arena Roberto Durán y cambia de sede

La Federación Panameña de Baloncesto anunció que tras la cancelación de la primera jornada, y dadas las condiciones del coliseo de Juan Díaz, se determinó jugar en otro sitio.

Panamá/La Copa Latina de baloncesto llevará a cabo la jornada del 18 de agosto en una instalación distinta a la Arena Roberto Durán tras la cancelación de los partidos de la primera fecha. Esto lo anunció la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA) a través de sus redes sociales.

La FEPABA precisó que la ruptura de una tubería soterrada, fundamental para el funcionamiento del sistema de aire acondicionado de la Arena, trajo como consecuencia que no se pudieran jugar los partidos programados para el domingo 17 que eran: Uruguay vs Brasil y Argentina vs Panamá. También señaló que se intentó subsanar el inconveniente, pero no fue posible.

"Debido a la ruptura de una de las tuberías soterradas que alimenta el sistema de aire acondicionado y pensando en la seguridad e integridad de los jugadores, nos vimos en la penosa necesidad de cancelar el partido de ayer domingo 17 y hoy lunes 18 de agosto en la Arena Roberto Durán", indica el ente federativo en un comunicado difundido en su cuenta oficial de Instagram. "Entre el día de ayer y hoy se hicieron todos los esfuerzos posibles en conjunto con el personal de PANDEPORTES para restablecer el sistema. Al no poder contar con las condiciones aptas para la realización de un partido internacional se llegó a la conclusión de cancelar el juego de ayer y el juego de hoy se realizará en una instalación deportiva privada a puerta cerrada".

La organización informó que se reembolsarán los dineros de los boletos a aquellos fanáticos que los adquirieron a través del medio digital autorizado. También se indicó que habrán nuevos reportes sobre la programación de los partidos de la última fecha del certamen que se prevé realizar el martes 19 de agosto.

"Agradecemos el respaldo de todos los fanáticos, jugadores, patrocinadores y delegaciones internacionales. Seguiremos trabajando con más fuerza para que el baloncesto panameño brille como se merece", expresó la FEPABA .

Los partidos de la jornada del 18 de agosto son: Argentina vs Brasil y Panamá vs Uruguay.

Antecedente

La primera jornada de la Copa Latina de baloncesto 2025 fue cancelada por fallas en el aire acondicionado de la Arena Roberto Durán, sede de la competencia.

El certamen de baloncesto estaba programado para iniciar este domingo 17 de agosto con los partidos entre Uruguay y Brasil y Argentina ante Panamá, pero ninguno de los dos se pudo disputar. Esto debido a que los aires acondicionados del recinto de Juan Díaz no funcionaban adecuadamente lo que provocó mucha humedad y esto afectó al tabloncillo donde se disputarían los encuentros.

El primer partido en cancelarse fue el que realizarían uruguayos y brasileños, a primera hora. Ante esta situación se intentó llevar a cabo el juego de fondo entre argentinos y panameños.

La selección de Panamá salió a hacer sus ejercicios de calentamiento. Lo mismo hizo el conjunto de Argentina, pero este se retiró. Posteriormente Manuel Escudero, jefe de prensa de la Federación Panameña de Baloncesto (FEPABA), informó a los fanáticos presentes que la jornada se cancelaba y que sus boletos porque serán válidos para las dos fechas siguientes. Eso provocó malestar entre varios de los asistentes, quienes lo expresaron a través de abucheos.