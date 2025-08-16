Copa Latina de Baloncesto 2025| Panamá anuncia selección para el torneo

El certamen se disputará en la Arena Roberto Durán y servirá como preámbulo al FIBA Americup de este año

Panamá/Trece jugadores integran la selección que representará a Panamá en la Copa Latina de Baloncesto 2025 la que se realizará del 17 al 19 de agosto en la Arena Roberto Durán de la ciudad de Panamá.

Los convocados por el entrenador Gonzalo García para ese torneo son los siguientes:

Trevor Gaskins Luis Rodríguez Judah Brown Justin Quintero Guillermo Navarro Ezequiel Bell Gil Atencio Joshua Lemon Aaron Gedeón Roberto Armstrong Jhonatan Salazar Anthony Hall Sebastián Bósquez

Panamá enfrentará a las selecciones de Argentina, Uruguay y Brasil en el certamen que también sirve como preparación previa a los equipos involucrados para la FIBA Americup 2025 que se relizará en Managua, Nicaragua, del 22 al 31 de agosto.

Boletos

Para los aficionados que deseen asistir por jornada (lo que incluye los dos partidos del día), los costos son los siguientes:

Court Seat : $60

: $60 VIP : $40

: $40 Butacas : $15

: $15 General: $8

Si prefieres asegurar tu lugar para todo el torneo y no perderte ningún partido, los precios para el pase completo son:

Court Seat : $150

: $150 VIP : $100

: $100 Butacas : $40

: $40 General: $20

Es importante destacar que los precios no incluyen cargos adicionales. Además, hay una excelente noticia para los más jóvenes: los menores de 14 años entran gratis al evento si presentan una camiseta de academia o de algún equipo de baloncesto.

Información general

Calendario oficial de partidos

Domingo 17 de agosto

• 5:30 p.m. – Brasil 🇧🇷 vs Uruguay 🇺🇾

• 8:00 p.m. – Panamá 🇵🇦 vs Argentina 🇦🇷

Lunes 18 de agosto

• 6:30 p.m. – Argentina 🇦🇷 vs Brasil 🇧🇷

• 9:00 p.m. – Panamá 🇵🇦 vs Uruguay 🇺🇾

Martes 19 de agosto

• 6:30 p.m. – Uruguay 🇺🇾 vs Argentina 🇦🇷

• 9:00 p.m. – Panamá 🇵🇦 vs Brasil 🇧🇷

En la jornada del 17 de agosto estará como invitado especial Donovan Mitchell, jugador de raíces panameñas que milita con los Cleveland Cavaliers en la NBA. Él formará parte de la ceremonia de salto inicial previa al juego de fondo de la fecha entre Argentina y Panamá.

Propósito

Más allá del ambiente competitivo, la Copa Latina representará un examen de nivel para los equipos participantes antes de la AmeriCup. Para Panamá, será particularmente relevante: servirá para evaluar su plantilla,y perfeccionar su estrategia ante rivales de primer nivel continental como Canadá, Puerto Rico y Venezuela a los que enfrentará en el Grupo B de la FIBA Americup 2025.

La Copa Latina 2025 promete ser una mezcla excitante de competencia e inteligencia táctica. Esta edición moderna, organizada por FEPABA, ofrece una plataforma clave para equipos latinoamericanos de alto rendimiento.

Proporcionará a Panamá exposición internacional y la oportunidad de afinar su juego ante potencias regionales.

Para las selecciones sudamericanas presentes, representa un test estratégico de cara a la AmeriCup en Managua .

en . El formato breve, intenso y rentable en formato de boletos permite un ambiente electrizante en la Arena Roberto Durán.

Este torneo abre un espacio para medir costuras, ajustar planteles y calentar motores rumbo a la cita continental.