Eliminatorias Concacaf Mundial 2026| Selección de Panamá: Anuncian árbitros para juegos ante Surinam y Guatemala

Panamá/La Ronda Final de las Eliminatorias de Concacaf al Mundial 2026 está cerca de iniciar. Ante esta situación se dio a conocer los nombres de los árbitros que impartirán justicia en los partidos que la Selección de Fútbol de Panamá disputará ante Surinam y Guatemala, los días 4 y 8 de septiembre respectivamente.

Para el partido ante Surinam, el trinitense Kwinsi Williams será el árbitro central. Le asistirán sus compatriotas Ainsley Rochard y Melissa Nicholas. El jamaiquino Christopher Mason será el cuarto árbitro.

Los que estarán a cargo del VAR en ese juego serán el jamaiquino Daneon Parchment y Tristley Bassue de San Cristóbal y Nieves.

El duelo entre panameños y surinameses se llevará a cabo el 4 de septiembre en el estadio Franklin Essed de la ciudad de Paramaribo.

En cuanto al juego frente a Guatemala se anunció a un cuarteto de colegiados procedentes de Honduras. Said Martínez se desempeñará como árbitro central. El primer y segundo asistente serán Walter López y Christian Ramírez, en tanto Nelson Salgado tendrá el rol de cuarto árbitro.

El VAR para el partido entre panameños y guatematecos estará a cargo de la mexicana Diana Pérez y la hondureña Shirley Perello será su asistente.

El estadio Rommel Fernández Gutiérrez de la Ciudad de Panamá será el escenario del cotejo que se disputará el 8 de septiembre.

Ronda final

La Ronda Final contará con 12 selecciones nacionales divididas en tres grupos de cuatro. Cada grupo jugará en un formato de casa y visita, jugando un total de seis partidos cada equipo (tres en casa y tres de visita), en las tres fechas FIFA.

El sorteo oficial de la Ronda Final tuvo lugar en Miami el jueves 12 de junio 2025. Los 12 equipos clasificados fueron divididos en tres grupos de cuatro de la siguiente manera:

Grupo A

Panamá, El Salvador, Guatemala, Surinam

Grupo B

Jamaica, Curazao, Trinidad y Tobago, Bermudas

Grupo C

Costa Rica, Honduras, Haití, Nicaragua

Al concluir la Ronda Final (36 partidos en total), el primer lugar de cada grupo se clasificarán directamente a la Copa Mundial de la FIFA del próximo verano, uniéndose a Canadá, México y Estados Unidos, coanfitriones del torneo.

Además, los dos mejores segundos lugares avanzarán al Play-Off Intercontinental de la FIFA, donde competirán por dos plazas adicionales para la Copa Mundial. El está programado para marzo 2026.

Por primera vez en la historia, la región de Concacaf podría estar representada por hasta ocho equipos en una Copa Mundial Masculina de la FIFA.

El camino hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026 para las Asociaciones Miembro de Concacaf comenzó en marzo de 2024 y consta de tres rondas. La Primera Ronda contó con la participación de las cuatro selecciones peor clasificadas, que compitieron por dos lugares disponibles en la Segunda Ronda.

La Segunda Ronda incluyó a los dos ganadores de la Primera Ronda junto con las 28 Asociaciones Miembro de Concacaf que también son miembros de la FIFA, excluyendo a los tres anfitriones de la Copa Mundial.

Información de Concacaf