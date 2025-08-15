EN VIVO| Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025: Panamá se activa en la jornada del viernes 15 de agosto por TVMAX y TVN Pass

Paraguay/Panamá retoma este viernes su actividad en los II Juegos Panamericanos Asunción 2025 y podrás seguir de cerca los acontecimientos por TVMAX y TVN Pass.

El taekwondo iniciará su actividad el viernes 15 de agosto en el Polideportivo Deportes Urbanos y Panamá tendrá dos representantes en ese deporte.

Brenda Brooks, en la rama femenina, e Ian Romero, en la masculina, son los panameños que competirán en la modalidad kyorugui (combate). Brooks estará en la división de -57 kilogramos y Romero combatirá en los -68 kilogramos.

La competencia iniciará directamente desde la etapa de octavos de final, cuyos duelos comenzarán a las 7:00 a.m. Los cuartos de final se llevarán a cabo a las 10:00 a.m.; los duelos por las medallas de bronce serán a las 3:00 p.m. y las finales se disputarán a las 6:00 p.m.

En esta fecha también hay acción en el balonmano, ciclismo de pista, hockey, squash, tenis, vela y voleibol.

Medallero

Brasil se mantiene al frente del cuadro general de medallas con un total de 100. En tanto Estados Unidos y Colombia le siguen con acumulados de 55 y 42 preseas, respectivamente.

Entérate de lo que ocurra en la cita panamericana juvenil por TVMAX y TVN Pass