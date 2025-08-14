Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 calendario| Panamá: Estas son las próximas competencias de la delegación nacional
Paraguay/Panamá intesificará su actividad en los próximos días dentro de los II Juegos Panamericanos Junior que se realizan en la ciudad de Asunción, Paraguay.
Después de obtener tres medallas y varios diplomas panamericanos junior. La delegación panameña completó su participación en deportes tales como la natación, tiro deportivo, judo, ciclismo (contrarreloj individual) y esgrima. Ahora le toca el turno a más atletas y a más disciplinas deportivas las que seguramente mantendrán a los fanáticos a la expectativa de la señal de TVMAX y TVN Pass.
Taekwondo
El taekwondo iniciará su actividad el viernes 15 de agosto en el Polideportivo Deportes Urbanos y Panamá tendrá dos representantes en ese deporte.
Brenda Brooks, en la rama femenina, e Ian Romero, en la masculina, son los panameños que competirán en la modalidad kyorugui (combate). Brooks estará en la división de -57 kilogramos y Romero combatirá en los -68 kilogramos.
La competencia iniciará directamente desde la etapa de octavos de final, cuyos duelos comenzarán a las 7:00 a.m. Los cuartos de final se llevarán a cabo a las 10:00 a.m.; los duelos por las medallas de bronce serán a las 3:00 p.m. y las finales se disputarán a las 6:00 p.m.
Otras participaciones
En la semana venidera, última de la cita panamericana junior, habrá más actividad para la delegación panameña.
El domingo 17 de agosto se retoma la acción en el ciclismo con las pruebas de ruta masculina y femenina en la que participarán los panameños Noemy Atencio y Michael Caballero.
La programación para los panameños continuará en los días posteriores con sus respectivos horarios:
Martes 19 de agosto de 2025
- Gimnasia artística (12:30 p.m.) : Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas
- Atletismo (4:00 p.m.): Ivana Mc Farlane (200 y 400 metros) y Miguel Ángel Aronátegui (salto de longitud)
Miércoles 20 de agosto de 2025
- Triatlón (6:00 a.m.): Iker Batista, Oliver Batista, María Jimena Ansin, Liska Arteaga
- Lucha grecorromana (8:00 a.m.): Royglen Temple (-67 kilogramos)
- Gimnasia artística (10:30 a.m.): Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas
Jueves 21 de agosto de 2025
- Golf (6:30 a.m.): Juan José Rodríguez y Carlos Sacre
- Lucha estilo libre (8:00 a.m.): Yusneiry Agrazal (-53 kilogramos), Jeanice Mejía (-57 kilogramos), Manuel Brown (-87 kilogramos), Sadath Ortega (-97 kilogramos) y Wilfredo Steven López (-65 kilogramos).
- Gimnasia artística (2:00 p.m.): Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas
- Atletismo (4:10 p.m.): Ivana Mc Farlane (200 y 400 metros) y Miguel Ángel Aronátegui (salto de longitud)
- Patinaje (4:16 p.m.): Camila García De Paredes
Viernes 22 de agosto de 2025
- Golf (6:30 a.m.): Juan José Rodríguez y Carlos Sacre
- Triatlón (8:00 a.m.): Iker Batista, Oliver Batista, María Jimena Ansin, Liska Arteaga
- Levantamiento de pesas (10:00 a.m.): Kelly Aparicio (-69 kilogramos)
- Gimnasia artística (2:00 p.m.): Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas
- Patinaje (4:25 p.m.): Camila García De Paredes
Sábado 23 de agosto de 2025
- Golf (6:30 a.m.): Juan José Rodríguez y Carlos Sacre
- Karate (8:00 a.m.): Edwin Castillo (-60 kilogramos/ kumite)
- Lucha estilo libre (8:00 a.m.): Yusneiry Agrazal (-53 kilogramos), Jeanice Mejía (-57 kilogramos), Manuel Brown (-87 kilogramos), Sadath Ortega (-97 kilogramos) y Wilfredo Steven López (-65 kilogramos).