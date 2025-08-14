Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 calendario| Panamá: Estas son las próximas competencias de la delegación nacional

Paraguay/Panamá intesificará su actividad en los próximos días dentro de los II Juegos Panamericanos Junior que se realizan en la ciudad de Asunción, Paraguay.

Después de obtener tres medallas y varios diplomas panamericanos junior. La delegación panameña completó su participación en deportes tales como la natación, tiro deportivo, judo, ciclismo (contrarreloj individual) y esgrima. Ahora le toca el turno a más atletas y a más disciplinas deportivas las que seguramente mantendrán a los fanáticos a la expectativa de la señal de TVMAX y TVN Pass.

Taekwondo

El taekwondo iniciará su actividad el viernes 15 de agosto en el Polideportivo Deportes Urbanos y Panamá tendrá dos representantes en ese deporte.

Brenda Brooks, en la rama femenina, e Ian Romero, en la masculina, son los panameños que competirán en la modalidad kyorugui (combate). Brooks estará en la división de -57 kilogramos y Romero combatirá en los -68 kilogramos.

La competencia iniciará directamente desde la etapa de octavos de final, cuyos duelos comenzarán a las 7:00 a.m. Los cuartos de final se llevarán a cabo a las 10:00 a.m.; los duelos por las medallas de bronce serán a las 3:00 p.m. y las finales se disputarán a las 6:00 p.m.

Otras participaciones

En la semana venidera, última de la cita panamericana junior, habrá más actividad para la delegación panameña.

El domingo 17 de agosto se retoma la acción en el ciclismo con las pruebas de ruta masculina y femenina en la que participarán los panameños Noemy Atencio y Michael Caballero.

La programación para los panameños continuará en los días posteriores con sus respectivos horarios:

Martes 19 de agosto de 2025

Gimnasia artística (12:30 p.m.) : Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas

: Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas Atletismo (4:00 p.m.): Ivana Mc Farlane (200 y 400 metros) y Miguel Ángel Aronátegui (salto de longitud)

Miércoles 20 de agosto de 2025

Triatlón (6:00 a.m.) : Iker Batista, Oliver Batista, María Jimena Ansin, Liska Arteaga

: Iker Batista, Oliver Batista, María Jimena Ansin, Liska Arteaga Lucha grecorromana (8:00 a.m.): Royglen Temple (-67 kilogramos)

Royglen Temple (-67 kilogramos) Gimnasia artística (10:30 a.m.): Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas

Jueves 21 de agosto de 2025

Golf (6:30 a.m.): Juan José Rodríguez y Carlos Sacre

Juan José Rodríguez y Carlos Sacre Lucha estilo libre (8:00 a.m.): Yusneiry Agrazal (-53 kilogramos), Jeanice Mejía (-57 kilogramos), Manuel Brown (-87 kilogramos), Sadath Ortega (-97 kilogramos) y Wilfredo Steven López (-65 kilogramos).

Yusneiry Agrazal (-53 kilogramos), Jeanice Mejía (-57 kilogramos), Manuel Brown (-87 kilogramos), Sadath Ortega (-97 kilogramos) y Wilfredo Steven López (-65 kilogramos). Gimnasia artística (2:00 p.m.): Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas

Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas Atletismo (4:10 p.m.): Ivana Mc Farlane (200 y 400 metros) y Miguel Ángel Aronátegui (salto de longitud)

Ivana Mc Farlane (200 y 400 metros) y Miguel Ángel Aronátegui (salto de longitud) Patinaje (4:16 p.m.): Camila García De Paredes

Viernes 22 de agosto de 2025

Golf (6:30 a.m.): Juan José Rodríguez y Carlos Sacre

Juan José Rodríguez y Carlos Sacre Triatlón (8:00 a.m.): Iker Batista, Oliver Batista, María Jimena Ansin, Liska Arteaga

Iker Batista, Oliver Batista, María Jimena Ansin, Liska Arteaga Levantamiento de pesas (10:00 a.m.): Kelly Aparicio (-69 kilogramos)

Kelly Aparicio (-69 kilogramos) Gimnasia artística (2:00 p.m.): Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas

Aylin Goon Lan, Susan Madera, Ana Lucía Beitia. María Rojas y André Llamas Patinaje (4:25 p.m.): Camila García De Paredes

Sábado 23 de agosto de 2025