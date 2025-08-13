Emily Santos regresa a Panamá con medallas y récords de unos inolvidables Juegos Panamericanos Junior

Panamá/Emily Santos regresó este miércoles a Panamá con una sonrisa que evidenciaba su alegría y satisfacción por el deber cumplido en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025.

La nadadora, que se adjudicó dos medallas y estableció dos récords panamericanos junior en los 100 y 200 metros pecho, arribó en horas de la mañana al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en la ciudad de Panamá, donde fue abordada por periodistas de diferentes medios de comunicación. A través de los micrófonos y las cámaras, Santos indicó que los logros obtenidos en Asunción son especiales para ella ya que los alcanzó en su última participación en el evento continental.

"Son mis últimos Juegos Panamericanos Junior. Estoy muy feliz de traer dos medallas y dos récords. No pude traer nada en mis primeros juegos y traer esto en mis últimos Juegos es algo muy bonito para mí", señaló.

El apoyo que recibió de su familia, entrenadores e incluso rivales fue importante para Santos quien aseguró que esto le ayudó a salir adelante incluso en momentos complicados como el de la descalificación en las series preliminares de los 200 metros pecho, la que después se revirtió.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Emily Santos le da a Panamá la medalla de plata en 200 metros pecho de la natación

"Fue un apoyo muy bonito tener a mi mamá y mi hermana ahí. Ellas no pueden estar todo el tiempo ahí conmigo en las competencias fue algo bonito tenerlas", expresó.

En cuanto al incidente de la descalificación, la panameña reconoció que fue un momento difícil para ella, ya que era la primera vez que le pasaba. Sin embargo ella tuvo confianza en su desempeño y eso le sirvió para afrontar la situación

"Fue muy duro ver la descalificación de la mañana, pero siempre tuve confianza en mi nado. Fue muy bonito saber que las personas a mi alrededor tenían esa misma confianza, de que hice un buen nado", recordó. "Fue bonito también el apoyo que tuve de mis competidoras y mis coaches y eso me ayudó a hacer una buena carrera".

Las medallas de oro y plata, en los 100 y 200 metros pecho, y los dos récords panamericanos junior en esas distancias marcaron para Emily un final satisfactorio de su campaña de verano. Ahora se tomará un pequeño descanso para luego retomar sus estudios y su carrera en la natación universitaria de Estados Unidos.

"Estoy muy feliz con los resultados y terminé con dos récords panamericanos. Tendré un pequeño descanso para luego entrar a la universidad a finales de agosto y seguir mi temporada de natación en el 'college', precisó.

Medallas y récords panamericanos junior

Durante su participación en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, Emily Santos tuvo acción en tres pruebas.

El domingo 10 de agosto, la panameña estableción un récord panamericano junior en los 100 metros pecho durante la Final A de esa distancia con un tiempo de 1:08.44 minutos. Esto le permitió llevarse la medalla de oro y superar, por una diferencia de 11 milésimas de segundo, la marca que ella misma fijó durante las series clasificatorias.

El lunes 11, formó parte del equipo de Panamá en los relevos mixtos 4x100 metros. El colectivo acabó en el quinto puesto de su serie clasificatoria con tiempo de 3:43.76 minutos.

El martes 12 se adjudicó la medalla de plata de los 200 metros pecho al quedar segunda en la Final A al registrar 2:30.17 minutos. En las series clasificatorias de esa distancia estableció un nuevo récord panamericano con un tiempo de 2:30.08 minutos.

Su clasificación a la final los 200 metros pecho estuvo marcada cuando el juez encargado de ver la prueba la descalificó por una aparente patada de más que dio a la salida. Este fallo fue apelado por el Comité Olímpico de Panamá que mostró como evidencia un video de la competencia. Después de que el reclamo fue acogido y el material presentado fue revisado, se revirtió la decisión y se confirmó su pase a la Final A.

Información de Luis de Jesús Mendoza

Te puede interesar: MLB noticias| Grandes Ligas anuncia la fecha de la Serie Mundial 2025