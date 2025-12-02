Emily Santos nominada a los Panam Sports Awards Junior 2025 | Aquí podrás votar por ella

La nadadora panameña, doble medallista y dueña de dos récords en Asunción 2025, compite por el premio a la Mejor Atleta Junior Femenina en los prestigiosos Panam Sports Awards.

Panamá/La joven atleta panameña Emily Santos continúa abriendo camino en la natación continental y este año ha sumado un nuevo reconocimiento a su creciente carrera deportiva: su nominación oficial a los Panam Sports Awards Junior 2025, en la prestigiosa categoría ‘Mejor Atleta Junior Femenino’.

Este galardón, otorgado por la Organización Deportiva Panamericana, premia a las figuras juveniles más destacadas de las Américas, y coloca a Emily entre las deportistas con mayor proyección del continente.

La nominación de Emily no es casualidad. Su destacado rendimiento en los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 la consolidó como una de las máximas figuras del certamen. En la prueba de 100 metros pecho, la nadadora panameña se adjudicó la única medalla de oro para Panamá, deteniendo el reloj en 1:08.44, tiempo que no solo le dio el título continental, sino que además estableció un nuevo récord de los Juegos Panamericanos Junior. Su dominio en la modalidad pecho no terminó allí: en los 200 metros pecho, Emily sumó una medalla de plata, complementada por otro récord panamericano junior logrado durante las eliminatorias, con marca de 2:30.08.

Estos resultados, combinados con su consistencia competitiva, su disciplina y su constante evolución técnica, han convertido a Emily en una de las nadadoras juveniles más sobresalientes del año, credenciales suficientes para que Panam Sports la nominara entre las mejores del continente.

Un reconocimiento que impulsa sueños

La atleta panameña compite ahora por el voto del público y de los expertos. La votación para los Panam Sports Awards Junior 2025 abrió el 2 de diciembre y se mantendrá activa hasta el 21 de diciembre, mientras que los ganadores serán anunciados el 22 de diciembre. Para Emily, esta nominación representa un impulso adicional en su trayectoria, un reconocimiento al trabajo que ha venido construyendo desde categorías formativas y que hoy la proyecta como una de las grandes esperanzas de la natación panameña.

El respaldo de una institución histórica

Este reconocimiento cobra aún más valor si se considera el prestigio de Panam Sports, una institución que celebra más de 70 años de liderazgo en el movimiento olímpico de las Américas. Fundada en 1948 y reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI), la organización ha sido clave en la formación de atletas que han brillado en los escenarios más importantes del mundo. Desde Buenos Aires 1951, los Juegos Panamericanos han impulsado a leyendas como Michael Jordan, Carl Lewis, Yulimar Rojas, Allyson Félix y Félix Sánchez, demostrando la dimensión de esta plataforma deportiva.

Bajo la presidencia del chileno Neven Ilic, elegido en 2017 y reelegido en 2020, Panam Sports ha apostado fuerte por el talento emergente. En 2021, la organización celebró los primeros Juegos Panamericanos Junior en Cali, y ahora prepara la edición de Asunción 2025, donde Emily dejó su huella como una de las principales protagonistas.

Un futuro prometedor para Panamá

Con esta nominación, Emily Santos no solo eleva su perfil internacional, sino que también impulsa la bandera de Panamá en el deporte continental. Su presencia entre las mejores atletas juveniles de América es un reflejo del talento panameño y un mensaje inspirador para las nuevas generaciones.

Con infromación del COP y Panam Sports.

