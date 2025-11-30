Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025 | Medallas para Panamá en gimnasia y bodyboard

Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025 han sido un escenario de grandes logros para el deporte panameño, con la gimnasia artística y el bodyboard dejando una huella imborrable en el medallero.

Panamá/La gimnasia artística femenina tuvo un cierre exitoso en las finales individuales por aparatos, culminando estos Juegos Bolivarianos con un impresionante saldo de seis medallas.

En el último día de competencias, (sábado) el equipo panameño se colgó dos nuevas preseas:

Otras noticias: Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025: Karla Navas y Hillary Heron suman preseas

• Alyiah Lide brilló en la modalidad de Suelo, conquistando la medalla de plata. Lide consiguió este logro al obtener una puntuación de 12.300. (Ana Gabriela Gutiérrez también participó en esta final, quedando en octavo lugar con 8.766 puntos).

• Hillary Heron aseguró una medalla de bronce en la Viga. Su ejecución le otorgó 12.466 puntos. (Tatiana Tapia terminó en quinto lugar en Viga con un puntaje de 11.600).

Además de estos metales finales, el desempeño general de la gimnasia artística femenina fue dominante, acumulando un total de tres oros, dos platas y un bronce. El medallero completo de la disciplina incluyó:

• Tres medallas de oro (Oro Por Equipos, Oro General Individual, y Oro Salto).

• Dos medallas de plata (Plata Barras Asimétricas y Plata Suelo).

• Una medalla de bronce (Bronce Viga).

En la rama masculina, Richard Atencio finalizó su participación en las Barras Paralelas en séptima posición, con 11.066 puntos.

Bodyboard: Oro y Plata en las Olas

El bodyboard ofreció un espectáculo vibrante en el último día de surf en Ayacucho-Lima 2025, donde Panamá aseguró una cosecha de oro y plata.

El Oro de Verónica Correa

La panameña Verónica Correa se convirtió en la protagonista al asegurar la medalla de oro en la modalidad de Bodyboard. Este triunfo significó la quinta medalla de oro para Panamá en estos Juegos.

El camino de Correa a la cima incluyó un primer duelo victorioso (9.33 a 7.00) contra Solange Calderón de Perú. Posteriormente, en la final, Correa mostró su mejor nivel, derrotando (8.87 a 8.04) a la venezolana Rosmarky Álvarez, una rival que, irónicamente, la había superado previamente en la Ronda 1.

La Plata de Edwin Núñez

En la categoría masculina, Edwin Núñez contribuyó al éxito del bodyboard al obtener la medalla de plata.

Núñez demostró ser un contendiente formidable, clasificando a la final tras imponerse a Jesús Arocha de Venezuela con un puntaje de 13.67 a 8.66. Aunque en un apretado cierre en la final, fue superado por el atleta local Cristopher Bayona (14.03 a 14.50), logrando así la valiosa medalla de plata.