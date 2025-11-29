Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025: Kara Navas y Hillary Heron suman preseas

Panamá volverá a escena en más finales por aparato, con opciones claras de seguir incrementando su cosecha de medallas en Ayacucho-Lima 2025.

Panamá/La delegación de Panamá continúa firmando una actuación histórica en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, gracias al brillante desempeño de la gimnasia artística, una disciplina que, jornada tras jornada, está aportando medallas y consolidando al país como una potencia regional.

En esta ocasión, el Team Panamá añadió dos nuevas preseas al medallero, luego de destacar en el primer bloque de las finales individuales por aparato disputadas este 29 de noviembre.

La primera medalla del día llegó en la prueba de Salto, donde la panameña Karla Navas volvió a mostrar su solidez técnica y su potencia en cada ejecución. Con un puntaje de 13.616, Navas se adjudicó la medalla de oro, convirtiéndose en una de las grandes protagonistas del evento.

Esta presea representa la cuarta medalla dorada para Panamá en estos Juegos Bolivarianos, un indicador claro del crecimiento constante de la gimnasia femenina panameña. La actuación de Navas confirma su rol como una de las atletas más destacadas del ciclo olímpico y una pieza clave del desarrollo de esta disciplina en el país.

El buen momento de Panamá se extendió a las Barras Asimétricas, donde Hillary Heron aseguró la medalla de plata tras una rutina de alta dificultad que le permitió acumular 12.366 puntos. Heron, conocida por su elegancia y precisión en los aparatos, continúa demostrando por qué es una de las gimnastas más respetadas de la región.

En esta misma final, Alyiah Lide también tuvo una presentación destacada al terminar en cuarta posición con 11.666 puntos, quedándose muy cerca del podio en una categoría caracterizada por su exigencia técnica y competitividad.

La participación panameña también tuvo presencia masculina con Richard Atencio, quien compitió en la prueba de Arzones. Atencio cerró su actuación en el cuarto lugar con 12.233 puntos, demostrando el avance sostenido del equipo masculino y su capacidad para disputar posiciones importantes en aparatos tradicionalmente dominados por potencias sudamericanas.

El desempeño de Panamá en esta primera parte de las finales por aparato generó un ambiente de optimismo de cara a la segunda sesión de competencias que se desarrollará desde las 4:50 p.m., donde el país aspira a sumar más medallas. En ese bloque, Panamá tendrá representación en:

Viga de Equilibrio : Hillary Heron y Tatiana Tapia

: y Barras Paralelas : Richard Atencio

: Suelo: Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez

Con múltiples atletas clasificados, el Team Panamá se mantiene con altas posibilidades de ampliar su cosecha en estos Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde la gimnasia artística se ha convertido en una disciplina clave para la delegación. La combinación de juventud, experiencia y un desarrollo técnico notable está permitiendo que Panamá compita de tú a tú con países tradicionalmente dominantes como Colombia, Venezuela y el anfitrión Perú.

Estos resultados refuerzan el impacto del trabajo federativo y la preparación de las atletas panameñas, quienes siguen elevando el nombre del país en el escenario internacional.

Con información del Comité Olímpico de Panamá

