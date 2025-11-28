Vuelta Internacional a Chiriquí consagra a Joseph Ramírez como su campeón 2025

El tradicional evento de ciclismo culminó con la realización de su octava etapa.

Panamá/Joseph Ramírez, del equipo Colono Bikestation Kolbi, se adjudicó el título de campeón en la Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 que terminó este viernes con la realización de su octava etapa.

Ramírez se quedó con el comando de la tabla de clasificación general individual al registrar un tiempo total de 18 horas, 38 minutos y 48 segundos. Sus compañeros de equipo, Alejandro Granados (18:39:25 horas) y Sergio Arias (18:39:47 horas) se quedaron con el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Otras categorías

Con su segundo puesto en la clasificación general, Granados se quedó con el mejor tiempo en la división sub-23. Detrás de él se ubicaron Derrick Chavarría (18:49:12 horas), del equipo TAG Cycling Team, y Santiago Cardona (18:59:56 horas), del HYF Kronos Team.

El panameño Emmanuel Viané, del Rali FAR Express Herrera, fue el triunfador en la categoría juvenil con un registro de 19 horas, 13 minutos y 36 segundos. Brian Guardado (19:21:22 horas), de la Selección de Cuba, y Sebastián Meneses (19:33:00 horas), del Manzate - La Selva - Scott, se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.

En la división master, Fernando Ureña, del conjunto Fundación Caminos de Omar, fue el ganador al acumular tiempo de 19 horas, 20 minutos y 46 segundos. Alex Jorge (19:58:56 horas), del SPI, y Yunier Álvarez (20:10:53 horas), de la Selección de Cuba, le secundaron en el podio.

Colono Bikestation Kolbi se consagró campeón por equipos con un acumulado de 55:57:25 horas. La Selección de Cuba (57:04:03 horas) ocupó el segundo puesto y Manzate - La Selva - Scott (57:54:02 horas) quedó tercero.

En cuanto a los puntos, Derrick Chavarría fue el que más unidades se apuntó con 84. Le escoltaron Joseph Ramírez (77 pts.) y Alberto Ramos (70 pts.).

Sergio Arias fue el campeón de la montaña con 24 puntos. El segundo puesto fue para Alejandro Granados (17 pts.) y Joseph Ramírez es tercero con 9.

La etapa

La vuelta chiricana culminó con una octava etapa que consistió en un circuito de 88 kilómetros que inició y terminó en el IVU Cementerio.

Alberto Ramos, de la Selección de República Dominicana, fue el ganador con un tiempo de 1 hora, 58 minutos y 48 segundos. El segundo y tercer lugar fueron para Jason Huertas, del Manzate - La Selva - Scott, y Derrick Chavarría, del TAG Cycling Team.

Derrick Chavarría (1:58:48 horas) fue el mejor de la jornada en la categoría sub-23. Jahaziel Martínez (1:58:52 hrs.), del Rali FAR Express Herrera, sobresalió entre los juveniles.

Fernando Ureña (1:58:48) se impuso en la master lo que le aseguró el comando de la categoría en la vuelta.

La Selección de República Dominicana fue el equipo más destacado de la etapa con un tiempo acumulado de 5 horas, 56 minutos y 24 segundos. Uno de sus integrantes, Alberto Ramos, fue el que más puntos obtuvo con 18.