Plaza Amador vs Alianza FC final LPF| Everardo Rose: "La presión siempre está"

Panamá/Everardo Rose, uno de los goleadores del Plaza Amador, reconoció que el equipo siempre estará presionado cuando afronte desafíos como el que tendrá este sábado 29 de noviembre cuando enfrente al Alianza FC en la final del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

A pesar de que los plazinos acuden a su cuarta final consecutiva y que conquistaron el campeonato en el Torneo Apertura de este año, Rose manifestó que aún sienten la presión propia de equipos que alcanzan la instancia definitiva en un certamen.

"La presión siempre está", expresó Rose. "Después que ganamos, quedamos aliviados, pero todavía la presión está porque queremos ganar, queremos darle otro título al club", añadió.

El Plaza Amador aspira a ganar el noveno título de su historia y segundo de forma consecutiva tras vencer en la final del certamen Apertura de este año al San Francisco FC. Ahora enfrentarán a un nuevo rival como lo es el conjunto aliancista.

"Sabemos que va a ser un partido muy difícil porque el 'profe' (Jair) Palacios plantea bien los partidos, pero nosotros tenemos las armas para poder desarmar todo eso", puntualizó.

El colectivo plazino accedió a la final tras superar en las semifinales al Club Atlético Independiente (CAI) al que se impuso con saldo de un empate y una victoria, en juegos de ida y vuelta. En esos cotejos acumuló un marcador global de 6 goles por 2.

Plaza Amador se mantuvo entrenando durante esta semana en el COS Sports Plaza. Por el momento no se reportan jugadores lesionados en su plantilla.

En caso de ganar la final del Torneo Clausura 2025, los plazinos no solo serán campeones de la LPF sino que también asegurarán su presencia en la Copa Centroamericana del próximo año.

El equipo

Orígenes e identidad

fue fundado en 1955 por , una figura emblemática del deporte panameño. Su intención no solo era crear un equipo, sino dar oportunidades a jóvenes del barrio: desde sus inicios se enfocó en la formación de jugadores, más que en contratar grandes estrellas. Su nombre proviene de la “plaza” en el barrio donde nació, en el corregimiento de El Chorrillo — esa conexión con su comunidad transformó al club en algo más que fútbol: un símbolo de identidad barrial y popular.

— esa conexión con su comunidad transformó al club en algo más que fútbol: un símbolo de identidad barrial y popular. Sus colores: azul, blanco y rojo — los mismos de la bandera de Panamá. Esto refuerza su vínculo con la identidad nacional.

Historia & trayectoria