Curazao vs Panamá| 'Sele' Femenina emprende camino a tierras caribeñas para debut en clasificatoria mundialista

Las dirigidas por Toña Is iniciarán la lucha por un cupo al torneo orbital que se realizará en Brasil en el año 2027.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá partió este viernes hacia Curazao para disputar, ante su similar de ese país, su primer partido en la Clasificatoria Concacaf W 2025-2026 al Mundial que se realizará en Brasil en el año 2027.

Las panameñas abordaron, en horas de la mañana, el vuelo con destino a la ciudad de Willemstad, donde se realizará el encuentro que está programado para el domingo 30 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora de Panamá). El escenario será el estadio Rignaal 'Jean' Francisca.

Se tiene previsto que el conjunto panameño realice un entrenamiento previo al encuentro este sábado 29.

Habla la entrenadora

El combinado canalero realizó su última práctica en Panamá el jueves 27 de noviembre en el COS Sports Plaza. En el marco de ese entrenamiento, la directora técnica Toña Is dio sus apreciaciones antes de enfrentar a las curazoleñas.

"La verdad es que las jugadoras están entrenando muy bien. Ellas están muy ilusionadas al igual que todo el cuerpo técnico. Estamos con muchas ganas de empezar ya estas eliminatorias. Estamos trabajando muy bien, marcando mucho el tema táctico para que ningún detalle nos quede por pulir", expresó.

Sobre la experiencia ganada en los últimos años por las protagonistas, la DT destacó que “hoy tenemos jugadoras mucho más maduras, con más años y eso nos va a ayudar también a que puedan afrontar de una mejor manera todos los partidos”.

Por otro lado, sobre el rival Curazao, la estratega de Panamá fue clara en la cautela con la que se debe afrontar cada encuentro: "Todo el mundo quiere ganar, no hay ninguna selección fácil y no podemos menospreciar nunca a nuestro rival. Eso es un poco lo que le estoy inculcando a las jugadoras".

Panamá forma parte del Grupo E de la clasificatoria junto a Curazao, Cuba, San Cristóbal y Nieves y Aruba.

Formato

La Clasificatoria Concacaf W 2025-2026 se jugará en una fase de grupos con seis grupos, con cada equipo disputando dos partidos como local y dos como visitante. Al finalizar esta etapa, los seis ganadores de grupo avanzarán al Campeonato W 2026.

Los dos equipos que han recibido un pase directo para el Campeonato W 2026 son Estados Unidos y Canadá.

El Campeonato W se disputará en noviembre de 2026 y servirá como el torneo clasificatorio de la Confederación tanto para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027 como para los Juegos Olímpicos de Verano de Los Ángeles 2028.

Los ocho equipos que participarán en la competencia, compuesta por cinco rondas de eliminación directa, incluirán a las dos selecciones mejor clasificadas de la región (Estados Unidos y Canadá), junto con los seis ganadores de grupo de la Clasificatoria W.

La competencia comenzará con los cuartos de final, seguidos por un Play-In, las semifinales, el partido por el tercer lugar y la final.

Para determinar los emparejamientos de cuartos de final y las llaves del torneo, Concacaf clasificará a los ocho equipos del 1 al 8, enfrentando al mejor clasificado contra el de menor clasificación.

Al término de los cuartos de final, las cuatro selecciones ganadoras avanzarán a las semifinales y asegurarán su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027.

Por su parte, las cuatro selecciones perdedoras disputarán un Play-In, de la cual surgirán dos equipos que obtendrán un cupo en un Play-Off Intercontinental de la Copa Mundial Femenina de la FIFA.

Las dos selecciones finalistas del Campeonato W también asegurarán su clasificación al Torneo de Fútbol Femenino de los Juegos Olímpicos de Verano Los Ángeles 2028. En caso de que Estados Unidos, país anfitrión de los Juegos Olímpicos, alcance la final, la segunda plaza de Concacaf será asignada al tercer lugar del torneo, siguiendo el precedente de clasificación automática del país sede en ediciones anteriores del Torneo Olímpico de Fútbol.

TODOS LOS GRUPOS DE LA CLASIFICATORIA CONCACAF W 2025/2026

Grupo A: México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de EU

México, Puerto Rico, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Islas Vírgenes de EU Grupo B: Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda

Jamaica, Guyana, Nicaragua, Dominica, Antigua y Barbuda Grupo C: Costa Rica, Guatemala, Bermuda, Granada, Islas Caimán

Costa Rica, Guatemala, Bermuda, Granada, Islas Caimán Grupo D: Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguila

Haití, República Dominicana, Surinam, Belice, Anguila Grupo E: Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba

Panamá, Cuba, San Cristóbal y Nieves, Curazao, Aruba Grupo F: Trinidad y Tobago, El Salvador, Honduras, Barbados

Información de FPF