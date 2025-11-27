¡Resultado histórico! Portugal es campeón del Mundial Sub-17 Catar 2025

Catar/Portugal se ha proclamado campeón de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA por primera vez tras derrotar a Austria, 1 por 0, en una emocionante final disputada en Doha.

El gol de Anisio Cabral en la primera parte marcó la diferencia en el Estadio Internacional Khalifa, y los actuales campeones de Europa sub-17 completaron un doblete de ensueño en 2025.

Austria, que disputaba su primera final de la Copa Mundial en cualquier categoría, luchó sin descanso en busca del empate y estuvo a punto de conseguirlo cuando Daniel Frauscher estrelló el balón en el poste en los últimos compases del partido.

Portugal comenzó con fuerza y estuvo a punto de marcar el primer gol cuando Duarte Cunha lanzó un disparo que se fue desviado. Sin embargo, los rápidos contragolpes de Austria han sido una constante en su campaña en la Copa Mundial Sub-17, y en uno de ellos Hasan Deshishku se escapó y obligó a Romario Cunha a realizar una gran parada.

Los portugueses dieron el primer golpe, con Cabral rematando a bocajarro tras una hábil jugada colectiva. Era su séptimo gol del torneo; solo Johannes Moser, ganador de la Bota de Oro, había marcado más, con ocho tantos.

Los austriacos demostraron una impresionante capacidad de recuperación a lo largo de todo el torneo y nunca se negaron pese a ir por detrás en el marcador. Al comienzo de la segunda parte, Deshishku volvió a ver cómo Cunha le negaba el gol, con una espectacular parada tras un lanzamiento de falta con efecto del delantero.

Cunha estaba en plena forma y, con una gran actuación atlética, desvió por encima del larguero un cabezazo de Ifeanyi Ndukwe para mantener la ventaja de Portugal. El portero se quedó con las manos vacías cuando el suplente Frauscher remató a puerta en el minuto 85, pero el disparo del austriaco se estrelló contra el poste.

A pesar de la presión austriaca sobre la bocina, Portugal aguantó y pudo celebrar un histórico título en la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2025.

Italia es tercero

Italia se quedó con el tercer lugar del torneo al imponerse a Brasil en la tanda de penales, por 4 a 2, en un juego que se llevó a cabo en el Aspire Zone de Doha. El marcador terminó empatado sin anotaciones.

El panorama del partido cambió antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora. Vitor Fernandes recibió una tarjeta amarilla a los seis minutos por una entrada tardía sobre Antonio Arena, y ocho minutos más tarde fue expulsado por otra entrada tardía e innecesaria sobre Leonardo Bovio.

A pesar de la desventaja numérica, Brasil estuvo a punto de adelantarse en el marcador cuando Ruan Pablo envió un disparo que se marchó rozando el poste. A partir de entonces, Italia comenzó a poner a prueba a sus rivales sudamericanos, con Valerio Maccaroni regateando en el área y disparando fuera por poco, y Federico Steffanoni haciendo lo mismo poco después.

Brasil aguantó en la segunda parte y pareció adelantarse en el marcador poco después de la hora de juego. Dell remató de cabeza un córner al primer palo que Alessandro Longoni atajó de forma brillante, antes de que Felipe Morais rematara de cabeza desde una posición de fuera de juego.

El partido fue a los penaltis, con ambos equipos anotando sus dos primeros disparos. Tanto Luongo como Luis Pacheco fallaron en su tercer disparo. El lateral derecho Mambuku no erró en el cuarto, cosa que sí hizo el central Luis Eduardo. La responsabilidad del disparo decisivo fue para Baralla, que no falló y dio a Italia la mejor posición de su historia en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA.

Información de FIFA