Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Así va el medallero de la cita deportiva

El evento está por cumplir su primera semana de actividad.

Panamá/Los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 siguen su marcha y, poco a poco, se acercan al cumplimiento de su primera semana completa de actividad. Mientras llega ese momento, el cuadro general de medallas continúa su actualización.

En este momento, Colombia encabeza el medallero con un total de 131 preseas divididas en 56 de oro, 47 de plata y 28 de bronce. Venezuela es segundo con 109 preseas y Guatemala tercero con 32.

Panamá se ubica en el noveno lugar con seis medallas en total, una de oro y cinco de bronce. La presea dorada fue la que obtuvo el luchador Ángel Cortés en la categoría de 86 kilogramos, estilo libre.

Las medallas de bronce obtenidas por la delegación panameña fueron por parte de Yusneiry Agrazal en la división de 53 kilogramos de la lucha -estilo libre-; Tyler Christianson en los 200 metros pecho de la natación; el dúo integrado por Patricia González y Eduardo Taylor en la modalidad skeet mixto del tiro deportivo; Arturo Dorati en la espada individual masculina de la esgrima y el equipo de la Dota 2 en los Esports. Ese último colectivo lo conformaron Diego Valderrama, Eduard Rodríguez, Johan Pitty, José Saldaña y Raymond Baloy.

Los Juegos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos son un evento multideportivo que reúne a los países liberados por Simón Bolívar. Son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y se realizan cada cuatro años, al estilo de los Juegos Olímpicos pero en una escala regional.

Países participantes

Tradicionalmente participan:

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Panamá (aunque no fue liberada directamente por Bolívar, es miembro fundador de ODEBO)

En años recientes también se han invitado países como Chile, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.

Características principales

Se celebran desde 1938 , cuando Bogotá organizó la primera edición.

, cuando organizó la primera edición. Buscan reforzar la integración deportiva y cultural entre los países miembros.

deportiva y cultural entre los países miembros. Incluyen una gran variedad de disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, deportes de combate, deportes de equipo, entre muchos otros.

Sirven como evento preparatorio para deportistas que aspiran competir en Juegos Panamericanos u Olímpicos.

Importancia

Los Juegos Bolivarianos son vistos como una plataforma para:

Descubrir nuevos talentos deportivos.

Fortalecer la cooperación entre naciones bolivarianas.

Impulsar infraestructura deportiva en las ciudades anfitrionas.

