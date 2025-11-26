El atleta panameño Ángel Cortés llegó a nuestro país luego de obtener la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho Lima 2025.

Panamá/El luchador panameño Ángel Cortés, reciente ganador de la medalla de oro en los Juegos Bolivarianos de Ayacucho Lima 2025, expresó su emoción y orgullo tras conquistar el primer oro para el Team Panamá en esta edición del torneo.

Cortés, quien también es cabo segundo de la Policía Nacional, compitió en la modalidad Lucha Libre (86 kg), describió su victoria como el resultado de años de sacrificio, preparación internacional y un profundo compromiso con su país.

Ángel Cortés brilló en la colchoneta al imponerse con autoridad en la Ronda Única de su categoría, derrotando 7-5 al venezolano Pedro Ceballos y luego 6-0 al peruano Jesús Landa. Gracias a estos dos triunfos, el panameño aseguró la medalla de oro, la primera para Panamá en estos Juegos Bolivarianos 2025, un logro que enciende el espíritu competitivo del equipo nacional y alimenta las expectativas de más podios en los próximos días.

“Fue algo muy impresionante porque en 2022 estuve en los Bolivarianos y allí agarré bronce. Desde entonces tuve una preparación muy fuerte con mis entrenadores; estuve en Rusia, estuve en España, y lo último lo terminamos aquí en Antón, junto a mis entrenadores y mis compañeros que siempre estuvieron apoyándome”, relató un emocionado Cortés tras obtener el histórico triunfo.

El luchador panameño no ocultó la carga emocional que acompañó su victoria y dedicó el logro a todos los que han sido parte de su camino. “Se la dedico a todos ellos, a mis entrenadores, a mis compañeros, a mi familia, a mis hijos que me pueden estar viendo en estos momentos. Se la dedico porque me ha tocado alejarme de ellos, sacrificar tiempo y momentos importantes para llegar hasta aquí”.

Cortés también habló sobre el futuro inmediato y sus próximos desafíos dentro del ciclo olímpico. “Ahora lo que sigue es prepararme para los clasificatorios centroamericanos, que se van a celebrar aquí en Panamá del 4 al 8. Vamos con todo nuevamente”, aseguró.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a la afición y a los jóvenes interesados en la lucha olímpica y otras disciplinas. “Los exhorto a que vayan, que apoyen el deporte, y al que le guste que llegue a los gimnasios. En cada provincia hay un gimnasio con las puertas abiertas para todos”.

Con su triunfo, Ángel Cortés no solo hace historia para Panamá, sino que también se consolida como una de las figuras más inspiradoras del deporte nacional, demostrando que el sacrificio, la disciplina y el trabajo constante son el camino hacia la gloria.

Con información de Meredith Serracín.