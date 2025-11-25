Curazao vs Panamá| 'Sele' Femenina reporta baja antes de partido de Clasificatoria al Mundial Brasil 2027

El equipo panameño inicia su camino por un puesto al torneo orbital que se realizará en tierras brasileñas.

Panamá/La Selección Femenina de Panamá puso en marcha su preparación previa a su debut en la Clasificatoria Concacaf W 2025-2026 frente a Curazao. Durante ese proceso de ensayos se dio una baja y, por consiguiente, un llamado de último momento.

La Federación Panameña de Fútbol reportó que la defensora Katherine González fue dada de baja por una lesión que le impedirá estar presente en el partido del domingo 30 de noviembre ante las curazoleñas.

Mickeylis Gutiérrez fue convocada por la entrenadora Toña Is para que ocupe el lugar de González.

Entrenamientos

El conjunto panameño se puso manos a la obra y comenzó sus sesiones de entrenamientos para el encuentro ante Curazao.

Las jugadoras convocadas realizan sus prácticas en el COS Sports Plaza en horas de la mañana, entre 8:30 a.m. y 10:30 a.m., con el objetivo de hacer un buen partido y sumar puntos en el arranque del certamen que determinará a las representantes de Concacaf (Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe) en la próxima cita mundialista.

"Siempre nosotros tenemos una gran expectativa", declaró la portera Yenith Bailey. "Siempre, pues sí, el sueño de todas es pasar a un Mundial... y creo que lo vamos a ir logrando poco a poco, con entrenamiento y sacrificios".

De las 24 jugadoras convocadas, 15 compiten en ligas del extranjero. Esta condición es de gran valor para el grupo, según la defensora Katherine Castillo, ya que ellas pueden motivar a sus compañeras, que juegan en Panamá, para mejorar individualmente y fortalecer al equipo.

"Las compañeras que están afuera son muy importantes para motivar a las chicas, que se encuentran aquí en Panamá, a seguir trabajando para que cada una logre su objetivo individualmente, pero también como grupo", recalcó Castillo.

Para la jugadora del San Lorenzo de Argentina la eliminatoria será exigente. Por lo tanto ella y sus compañeras deberán estar listas para afrontar el desafío mediante la ejecución de las instrucciones que les dé la entrenadora Is.

"Tenemos que exigirnos para sacar los partido adelante. Cada rival viene fuerte y hace su trabajo, pero nosotras también estamos enfocadas en un solo objetivo que es hacer el nuestro trabajo como nos lo pide la profesora cada día", puntualizó.

Panamá ocupa el Grupo E de la clasificatoria junto a Curazao, Cuba, Aruba y San Cristóbal y Nieves.

Selección de Panamá

Porteras

Yenith Bailey / Santa Fe FC

Farissa Córdoba / Umecit FC

Isabella Morey / Georgia Southwestern (USA)

Defensas

Arlén Hernández / Santa Fe FC

Rebeca Espinosa / Umecit FC

Katherine Castillo / CA San Lorenzo (ARG)

Hilary Jaén / River Hawks (USA)

Wendy Natis / Atlético San Luis (MEX)

Carina Baltrip Reyes / Lazio (ITA)

Volantes

Deysiré Salazar / Chorrillo FC

Ericka Araúz / Rayadas de Chiriquí

Carmen Montenegro / KFF Vllaznia (ALB)

Aldrith Quintero / Alhama CF (ESP)

Marta Cox / Fenerbahce (TUR)

Schiandra González / Turbine Potsdam (GER)

Sherline King / Jones College (USA)

Riley Tanner / Sydney FC (AUS)

Ivis Ubarte / Inter Panamá CF

Mickeylis Gutiérrez/ Santa Fe FC

Delanteras