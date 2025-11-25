José Luis Rodríguez | Conoce al rival de Juárez en cuartos de final de la Liga MX

La final de la Liga Panameña de Fútbol y su Torneo Clausura 2025 la podrás ver EN VIVO por TVMAX, TVN Pass y nuestro canal de Youtube.

México, México/Sin importar el club, el técnico campeón será extranjero. Con esa certeza, el Apertura mexicano arranca el miércoles sus cuartos de final con entrenadores foráneos de renombre, como Antonio "Turco" Mohamed, Domènec Torrent, Gabriel Milito y Sebastián Abreu, buscando la gloria.

El Toluca del argentino Mohamed abrirá la ronda de los ocho mejores, que se disputa en partidos de ida y vuelta, ante el Juárez del joven entrenador uruguayo Martín Varini, de apenas 34 años.

Los Diablos Rojos pretenden repetir el título del Clausura con un primer asalto en la casa de su rival, el estadio Olímpico Benito Juárez, en una serie que luce como la más dispareja.

Los Bravos, fundados en 2015 y en primera división desde 2019, disputan esta instancia por primera vez en su historia.

"No sabemos lo que es jugar liguilla, y lo lindo es que lo vamos a descubrir. La realidad es que no tenemos experiencia, hay que asumirlo y hacer lo mejor posible", dijo Varini tras eliminar al Pachuca en el repechaje el domingo.

A pesar de la confianza de Varini y los suyos, Toluca tiene otra ventaja: llegará al primer juego de la llave con 18 días de descanso.

"El equipo juega bien, tiene mecanismos, movimientos y estructura que nos han permitido dominar a rivales de mayor jerarquía", confió Varini, el entrenador más joven de los cuartos de final.

"Cuando las piernas no dan, Bravos juega con el corazón, y contra Toluca será lo mismo", agregó.

Torrent desafía a Jardine -

En el segundo turno, también el miércoles, el Monterrey del defensa español Sergio Ramos recibirá en el estadio BBVA al América del delantero francés Allan Saint-Maximin.

El experimentado central ibérico, de 39 años, jugará los cuartos de final en México por segunda vez, mientras que el francés, de 28, vivirá su primera liguilla.

La contienda contra las Águilas requerirá del máximo esfuerzo del orientador español Domènec Torrent, exasistente de Pep Guardiola en el Barcelona, el Bayern de Múnich y el Manchester City.

Para el catalán la liguilla no es nueva, pues la conoció cuando dirigía al Atlético San Luis, pero su rival está fogueado en esta instancia, especialmente desde que el brasileño André Jardine asumió su mando a mediados de 2023.

Desde entonces, el popular equipo de la Ciudad de México ganó tres títulos consecutivos y apenas se le escapó uno, el ganado por el Toluca de Mohamed en mayo.

Abreu contra los monstruos -

En el cierre de la jornada del miércoles, en el estadio Caliente, Tijuana recibirá a los Tigres del argentino Ángel Correa y el francés André Pierre-Gignac.

Sebastián Abreu, entrenador de los Xoloitzcuintles, reconoció que "Tigres es el candidato natural" para avanzar, aunque lanzó una advertencia.

"Es un rival que tiene un excelente nivel futbolístico, pero dentro de nuestra humildad tenemos argumentos futbolísticos para poderles competir", afirmó.

El Loco se ufana de haber puesto al Tijuana en la liguilla en su torneo de debut en la primera división mexicana, que no corona campeón a un entrenador local desde que Ignacio Ambriz se consagró con el León en 2020.

"Ya estamos en esta liguilla con todos los monstruos del fútbol mexicano. Nos metimos tranquilos, siendo nosotros, somos lo que somos y tenemos lo que tenemos: barrio y tierra", destacó Abreu.

Milito, con mesura -

La primera ronda de los cuartos se cerrará el jueves en el estadio Akron, donde el Cruz Azul del DT argentino Nicolás Larcamón visitará al Guadalajara de su compatriota Gabriel Milito.

En su primer torneo en México, Milito levantó a unas Chivas que parecían desahuciadas.

Tras conseguir solo cuatro puntos de los primeros 18 que disputó, Guadalajara tuvo un envión que le permitió ganar ocho de sus siguientes once partidos.

"Vamos por partes, focalizándonos en lo más inmediato y así iremos hasta el final sabiendo que nos encontraremos con equipos más poderosos y con procesos más largos", dijo Milito.

Al frente de uno de los equipos de más popularidad y tradición en México, el exdefensor central evitó hablar de una eventual coronación, pues antes deberá hacer frente a una Máquina de seria vocación ofensiva.

"Mesura... No me voy a subir ahora al barco triunfalista para decir que estamos para semejante logro. El tiempo dirá para qué estamos", afirmó.

