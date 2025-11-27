Daniel Gillette| El piloto panameño de motovelocidad presenta una nueva indumentaria

El competidor lidera el Campeonato Nacional de Motovelocidad y buscará consagrarse con el nuevo uniforme.

Panamá/Daniel Gillette ha llevado adelante una buen campaña en el Campeonato Nacional de Motovelocidad donde es el actual líder. Ahora hizo un ajuste que le permitirá seguir adelante en la competencia, se trata de un nuevo uniforme.

Gillette presentó su nuevo traje de competencia, cuyo diseño se desarrolló en alianza con la empresa Puma Energy.

"Esto es un mono fabricado con piel de canguro, la cual lo hace mucho más flexible y mucho más liviano que uno hecho con piel de vaca", explicó el piloto.

El diseño busca integrar la energía, velocidad y adrenalina que define tanto a la marca como al motociclista para futuras competiciones.

"Cuenta con tecnología Alpine Star, ya que los que fabrican los uniformes, que se llaman AG 10 Moto, es una empresa española que colabora con Alpinestar, que es uno de los fabricantes de trajes más grandes en el mundo", detalló. "Cuenta con una seguridad, certificada por FIM (Federación Internacional de Motociclismo), o sea, que se usan en los mundiales", agregó.

Gillette tiene tres victorias en la temporada que le tienen como líder del certamen nacional.

Datos de Daniel Gillette

Tiene 22 años de edad. Es parte del equipo Gillette Racing Team. Su padre, Enrique Gillette, también está ligado al mundo de las motos; desde joven Daniel se sintió atraído por el motociclismo inspirado por él. Comenzó su pasión por las motos desde joven, alrededor de los 14 años. Inició compitiendo en la categoría Motard 250 cc en motovelocidad. Participó en la categoría 600 cc, donde compitió tres años. A finales de 2023 ascendió a la categoría 1,000 cc Experto. Ha sido seis veces campeón nacional. Ha sido tres veces subcampeón nacional. En la temporada 2025, en la categoría 1,000 cc experto, ha obtenido varias victorias y domina la clasificación general.

La disciplina deportiva

La motovelocidad es una disciplina del motociclismo que consiste en competir en velocidad sobre motocicletas en circuitos cerrados y asfaltados. En muchos países hispanohablantes se usa como sinónimo de motociclismo de velocidad o carreras de motos.

Características

Se corre en pista , no en rutas abiertas.

, no en rutas abiertas. Las motos están diseñadas específicamente para competición.

Incluye categorías como MotoGP, Moto2, Moto3 y campeonatos nacionales.

Reglas básicas en motovelocidad

1. Normas de la pista

La carrera se realiza en un circuito cerrado y asfaltado .

. Los pilotos deben seguir la trazado oficial , sin acortar curvas ni salirse deliberadamente.

, sin acortar curvas ni salirse deliberadamente. Si un piloto se sale de pista, debe reincorporarse sin ganar ventaja.

2. Salidas

Las carreras suelen empezar con salida detenida desde la parrilla (grid).

desde la parrilla (grid). Una salida falsa puede provocar sanciones (paso por boxes, penalización de tiempo, o long lap penalty).

3. Adelantamientos

Están permitidos, pero deben hacerse sin contacto y sin poner en peligro a otros pilotos.

y sin poner en peligro a otros pilotos. Movimientos bruscos o cambios de trayectoria peligrosos pueden ser sancionados.

4. Banderas

Los pilotos deben obedecer de inmediato las señales del comisariado:

Verde : pista libre.

: pista libre. Amarilla : peligro; sin adelantar.

: peligro; sin adelantar. Roja : carrera detenida.

: carrera detenida. Azul : un piloto más rápido va a doblarte.

: un piloto más rápido va a doblarte. Blanca y negra : advertencia por conducta peligrosa.

: advertencia por conducta peligrosa. Cuadros: fin de la carrera.

5. Sanciones

Dependiendo de la infracción:

Long lap penalty (pasar por una sección más larga de la pista).

Ride through o paso por boxes.

Penalización de tiempo.

Descalificación.

Seguridad en motovelocidad

1. Equipamiento obligatorio

Casco integral homologado para competición.

para competición. Mono de cuero con protecciones rígidas y airbag integrado (obligatorio en campeonatos como MotoGP).

con protecciones rígidas y airbag integrado (obligatorio en campeonatos como MotoGP). Guantes y botas de alta resistencia.

de alta resistencia. Espaldera para proteger la columna.

2. Motocicletas seguras

Deben pasar verificaciones técnicas antes de cada sesión.

antes de cada sesión. El circuito revisa frenos, neumáticos, fugas y sistemas electrónicos.

Deben cumplir normas estrictas de ruido, potencia y chasis según la categoría.

3. Seguridad del circuito

Amplias zonas de escape con grava o asfalto.

con grava o asfalto. Air fences (barreras de aire) en lugares críticos.

(barreras de aire) en lugares críticos. Asistencia médica y ambulancias listas en pista .

. Comisarios ubicados alrededor del circuito listos para actuar.

