Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Panamá se sube al podio del taekwondo

Una nueva medalla sumó la delegación panameña en la cita deportiva que se realiza en tierras peruanas.

Karoline Castillo (d) en acción por Panamá
Karoline Castillo (d) en acción por Panamá / Rolando Zúñiga

Panamá/La taekwondista Karoline Castillo logró una destacada participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de Kyorugui, categoría -49 kg, sumando así la sexta presea de bronce para el Team Panamá.

Castillo inició su camino al podio con una sólida presentación en los cuartos de final, donde derrotó 2-0 a Thais Trinidad, representante de Paraguay. En semifinales, la panameña cayó 0-2 ante la peruana Alessandra Suárez, quien avanzó a la disputa por el oro. A pesar del resultado, Castillo aseguró un valioso bronce para la delegación istmeña.

En esta jornada también vieron acción los atletas Ian Romero (-68 kg) y Brenda Brooks (-57 kg). Romero fue superado en cuartos de final 0-2 por el venezolano Yohandri Granado, mientras que Brooks cayó en un combate muy disputado 1-2 ante la peruana Camila Cáceres, quedando fuera del podio.

El taekwondo continúa aportando resultados al 'Team' Panamá, que suma nuevas experiencias y resultados positivos en estos Juegos Bolivarianos 2025.

Los Juegos

Los Juegos Deportivos Bolivarianos son un evento multideportivo que reúne a los países liberados por Simón Bolívar. Son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y se realizan cada cuatro años, al estilo de los Juegos Olímpicos pero en una escala regional.

Países participantes

Tradicionalmente participan:

  • Bolivia
  • Colombia
  • Ecuador
  • Perú
  • Venezuela
  • Panamá (aunque no fue liberada directamente por Bolívar, es miembro fundador de ODEBO)

En años recientes también se han invitado países como Chile, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.

Características principales

  • Se celebran desde 1938, cuando Bogotá organizó la primera edición.
  • Buscan reforzar la integración deportiva y cultural entre los países miembros.
  • Incluyen una gran variedad de disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, deportes de combate, deportes de equipo, entre muchos otros.
  • Sirven como evento preparatorio para deportistas que aspiran competir en Juegos Panamericanos u Olímpicos.

Importancia

Los Juegos Bolivarianos son vistos como una plataforma para:

  • Descubrir nuevos talentos deportivos.
  • Fortalecer la cooperación entre naciones bolivarianas.
  • Impulsar infraestructura deportiva en las ciudades anfitrionas.

