Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Panamá se sube al podio del taekwondo
Una nueva medalla sumó la delegación panameña en la cita deportiva que se realiza en tierras peruanas.
Panamá/La taekwondista Karoline Castillo logró una destacada participación en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, al conquistar la medalla de bronce en la modalidad de Kyorugui, categoría -49 kg, sumando así la sexta presea de bronce para el Team Panamá.
Castillo inició su camino al podio con una sólida presentación en los cuartos de final, donde derrotó 2-0 a Thais Trinidad, representante de Paraguay. En semifinales, la panameña cayó 0-2 ante la peruana Alessandra Suárez, quien avanzó a la disputa por el oro. A pesar del resultado, Castillo aseguró un valioso bronce para la delegación istmeña.
En esta jornada también vieron acción los atletas Ian Romero (-68 kg) y Brenda Brooks (-57 kg). Romero fue superado en cuartos de final 0-2 por el venezolano Yohandri Granado, mientras que Brooks cayó en un combate muy disputado 1-2 ante la peruana Camila Cáceres, quedando fuera del podio.
El taekwondo continúa aportando resultados al 'Team' Panamá, que suma nuevas experiencias y resultados positivos en estos Juegos Bolivarianos 2025.
Los Juegos
Los Juegos Deportivos Bolivarianos son un evento multideportivo que reúne a los países liberados por Simón Bolívar. Son organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO) y se realizan cada cuatro años, al estilo de los Juegos Olímpicos pero en una escala regional.
Países participantes
Tradicionalmente participan:
- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Venezuela
- Panamá (aunque no fue liberada directamente por Bolívar, es miembro fundador de ODEBO)
En años recientes también se han invitado países como Chile, Guatemala, República Dominicana y El Salvador.
Características principales
- Se celebran desde 1938, cuando Bogotá organizó la primera edición.
- Buscan reforzar la integración deportiva y cultural entre los países miembros.
- Incluyen una gran variedad de disciplinas: atletismo, natación, ciclismo, deportes de combate, deportes de equipo, entre muchos otros.
- Sirven como evento preparatorio para deportistas que aspiran competir en Juegos Panamericanos u Olímpicos.
Importancia
Los Juegos Bolivarianos son vistos como una plataforma para:
- Descubrir nuevos talentos deportivos.
- Fortalecer la cooperación entre naciones bolivarianas.
- Impulsar infraestructura deportiva en las ciudades anfitrionas.
Información del COP