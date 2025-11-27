Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 resultados| Contrarreloj individual deja 'la mesa servida' para la etapa definitiva

La séptima etapa se realizó este miércoles en un circuito de 19.3 kilómetros.

Panamá/La Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 está próxima a llegar a su fin. Este jueves 27 de noviembre se llevó a cabo la séptima etapa que fue la penúltima del evento.

La etapa de esta fecha consistió en una contrarreloj individual de 19.3 kilómetros por la Plaza Chiriquí. Esta la ganó Donovan Ramírez, integrante del equipo Colono Bikestation Kolbi, que completó el recorrido en 23 minutos con 27.56 segundos. Sus compañero de conjunto Joseph Ramírez (23:35.66 minutos) quedó en el segundo lugar y el integrante del Manzate - La Selva - Scott (23:57:89 segundos), Jason Huertas, culminó en la tercera posición.

Alex Strah, del conjunto SENAFRONT - Rali, fue el panameño con la mejor ubicación en la etapa al quedar décimo con un tiempo de 25:04.20 minutos.

Te puede interesar: Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 tiene a un nuevo líder general tras los resultados de la sexta etapa

En la categoría sub-23 destacó Derrick Chavarría, del colectivo TAG Cycling Team, quien registró tiempo de 24 minutos con 25.19 minutos. Los miembros del Colono Bikestation Kolbi, Alejandro Granados (24:44.79 minutos) y Pablo Sancho (25:28.70 minutos), se ubicaron segundo y tercero en esa división durante la etapa.

Los miembros de la Selección de Cuba, Brian Guardado (25:41.13 minutos) y Yunier Álvarez (27:40.24 minutos) fueron los más sobresalientes de la jornada en las categorías juvenil y master, respectivamente.

Colono Bikestation Kolbi ratifica su dominio entre los equipos con el primer lugar de la etapa al acumular tiempo de 1 hora, 11 minutos y 41 segundos. Le siguieron Manzate - La Selva - Scott (1:13:51 hrs.) y TAG Cycling Team (1:16:11 hrs.) que quedaron segundo y tercero.

Donovan Ramírez (15 pts.), Joseph Ramírez (12 pts.) y Jason Huertas (10 pts.) lideraron la categoría de puntos.

Clasificación general

Con su segundo lugar en la etapa 7, Joseph Ramírez subió al primer puesto de la tabla de clasificación general individual. El ciclista del Colono Bikestation Kolbi acumula un tiempo de 16 horas, 39 minutos y 53 segundos. Su compañero Alejandro Granados bajó al segundo puesto y registra un acumulado de 16:40:30 horas y Sergio Arias, que también pertenece al Colono Bikestation Kolbi, es tercero con registro de 16:40:50 horas.

El panameño Bolívar Espinosa (SENAFRONT - Rali) se encuentra en la octava posición de la clasificación general con un registro de 16:52:06 horas.

Alejandro Granados lidera la clasificación en la categoría Sub-23, mientras que Derrick Chararría (16:50:31 hrs.) y el miembro del colectivo HYF Kronos Team, Santiago Cardona (17:01:01 hrs.), marchan en la segunda y tercera posición.

Emmanuel Viané (17: 14:32 hrs.), del Rali Far Express Herrera, Brian Guardado (17:22:30 hrs.) y Anthony Cortez (17:27:07 hrs.), del conjunto Fundación Caminos de Omar, ocupan los tres primeros lugares de la división juvenil.

Te puede interesar: Kadir Barría: El cuerpo técnico de la Selección de Panamá no descarta al joven futbolista

Fernando Ureña, de Fundación Caminos de Omar, lidera la clasificación general master con un registro total de 17 horas, 21 segundos y 58 segundos. Alex Jorge (17:42:28 hrs.), del SPI, y Yunier Álvarez (17:56:25 hrs.), de la Selección de Cuba, se ubican en la segunda y tercera posición.

Colono Bikestation Kolbi está cerca de quedarse formalmente con el título por equipos con un tiempo total de 50:00:50 horas. La Selección de Cuba (51:07:26 hrs.) y Manzate - La Selva - Scott (51:07:40 hrs.) están en el segundo y tercer puesto de esa división.

Joseph Ramírez es el líder en puntos con 77. Le siguen Derrick Chavarría y Pablo Mudarra con 69 y 56 unidades, respectivamente.

Sergio Arias encabeza la categoría de montaña con 24 puntos. Mientras que Alejandro Granados (17 pts.) y Joseph Ramírez (9 pts.) se ubican en el segundo y tercer lugar de la división.

Te puede interesar: Daniel Gillette| El piloto panameño de motovelocidad presenta una nueva indumentaria

El final

El jueves 28 de noviembre, día en el que se celebrarán los 204 años de la Independencia de Panamá de España, culminará la Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 con la realización de la octava etapa.

La jornada consistirá en un circuito cerrado de 88 kilómetros que se realizará desde las 12:00 p.m. (mediodía). El recorrido iniciará en el IVU Cementerio y, en un solo sentido, pasará por el Colegio Francisco Morazán, seguirá por El Varital, Calle Octava y Calle C Sur hasta culminar en el IVU Cementerio.