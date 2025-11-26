Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 tiene a un nuevo líder general tras los resultados de la sexta etapa

El recorrido de 127.2 kilómetros de distancia dejó como resultado un cambio en las posiciones dentro de la competencia.

Panamá/La sexta epata de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 trajo consigo el surgimiento de un nuevo líder en la tabla de clasificación general individual.

Alejandro Granados, del equipo Colono Bikestation Kolbi, fue el triunfador de la etapa al registrar tiempo de 3 horas, 11 minutos y 52 segundos; un registro que le valió para ser el mejor de la fecha en la categoría sub-23. Su desempeño en la jornada también lo elevó hacia el primer lugar de la clasificación general individual con un acumulado de 16:15:46 horas.

Sergio Arias (3:12:08 horas) y Joseph Ramírez (3:12:21 horas), ambos del Colono Bikestation Kolbi, se ubicaron en la segunda y tercera posición de la etapa que recorrió una distancia de 127.2 kilómetros desde la ciudad de David hasta el sector de La Chancleta.

El panameño Bolívar Espinosa, del conjunto SENAFRONT - Rali, se ubicó en el octavo puesto con un tiempo de 3: 17:20 horas a 5:28 minutos del ganador.

Alexander Castro, del equipo Fundación Caminos de Omar, fue el primero de la división juvenil con registro de 3 horas, 20 minutos y 25 segundos. Su compañero Fernando Ureña brilló en la categoría master.

El Colono Bikestation Kolbi destacó por equipos en la etapa con un total de 9 hors, 36 minutos y 21 segundos. Uno de sus integrantes, Alejandro Granados, fue el líder de los puntos con 15 unidades.

Clasificación general

Granados se ubica como líder general individual, en tanto sus compañeros Arias (16:16:11 horas) y Ramírez (16:16:18 horas) se encuentran en la segunda y tercera posición, respectivamente.

Además del liderato general, Granados se afianza como el primero en la categoría sub-23. Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, es segundo con 16:26:08 horas y Santiago Cardona, del HYF Kronos Team. es tercero con 16:34:49 horas.

Emmanuel Viane (Rali Far Express Herrera) se mantiene como líder en la división juvenil con un registro acumulado de 16:47:43 horas. Brian Guardado (16:56:49 horas), de la Selección de Cuba, y Anthony Cortez (16:59:46 horas), de la Fundación Caminos de Omar, se ubican segundo y tercero entre los juveniles.

Fernando Ureña lidera la categoría master con un total de 16:52:21 horas. Le siguen Alex Jorge (17:14:00 horas), del equipo SPI, y Yunier Álvarez (17:28:45 horas), de la Selección de Cuba.

La división por equipos la domina Colono Bikestation Kolbi con un tiempo acumulado de 48:49:09 horas. La Selección de Cuba (49:49:53 horas) se coloca en el segundo lugar y Manzate - La Selva - Scott (49:53:49 horas) es el conjunto que está en el tercer puesto.

Joseph Ramírez es el líder en puntos obtenidos con 65 unidades en seis etapas. Derrick Chavarría (59 pts.) y Pablo Mudarra (53 pts.) se encuentran en la segunda y tercera casilla de ese departamento.

El primer lugar en la clasificación general de montaña es Sergio Arias con 24 puntos. Mientras que Alejandro Granados (17 pts.) y Joseph Ramírez (9 pts.) están en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

Lo próximo

El jueves 27 de noviembre es el día en que se llevará a cabo el recorrido de la séptima etapa.

La jornada consistirá en una contrarreloj individual que iniciará en la Plaza de Chiriquí, pasa por Punta de Tierra para luego volver a la Plaza de Chiriquí donde culminará.

La distancia de la contrarreloj será de 19.3 kilómetros. La prueba iniciará a las 9:00 a.m.