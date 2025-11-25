Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 resultados| Esto ocurrió en la etapa 5 del evento de ciclismo

Los competidores recorrieron 101.1 kilómetros de la ruta trazada para esta fecha.

Panamá/La quinta etapa de la Vuelta Internacional a Chiriquí 2025 se llevó a cabo este martes en un recorrido que inició en la ciudad de David y terminó en Volcán.

Sergio Arias, del equipo Colono Bikestation Kolbi, fue el triunfador de la jornada al adjudicarse la etapa con un tiempo de 2 horas, 41 minutos y 30 segundos. Sus compañeros Alejandro Granados y Daniel Bonilla se ubicaron en el segundo y tercer lugar, respectivamente.

El panameño Bolívar Espinosa, del conjunto SENAFRONT - Rali, se colocó entre los 10 primeros puestos de la etapa al quedarse con el noveno lugar tras un registro de 2:44:37 horas.

Te puede interesar: Vuelta Internacional a Chiriquí 2025| Así va el tradicional evento de ciclismo luego de cuatro etapas

Con la segunda posición en la etapa, Granados marcó el mejor tiempo en la división sub-23. Entre tanto Fernando Ureña sobresalió en la categoría master al detener el cronómetro en 2 horas, 51 minutos y 19 segundos.

Brian Guardado de la Selección de Cuba destacó entre los juveniles con un tiempo de 2:48:10 horas.

Colono Bikestation Kolbi brillo por los equipos en la quinta etapa con un acumulado de 8:04:30 horas. Manzate - La Selva - Scott (8:14:58 horas) y la Selección de Cuba (8:22:54 horas) se quedaron con el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Además de triunfar en la etapa, Arias fue el ciclista que más puntos contabilizó en la jornada con 15 unidades. Granados y Bonilla le siguieron con 12 y 10 unidades acumuladas.

Clasificación general

Pablo Mudarra se mantiene como líder de la clasificación general individual con un tiempo total de 13:03:46 horas. Le escoltan sus compañeros de equipo Joseph Ramírez (13:04:01 horas) y Alejandro Granados (13_04_04 horas).

Bolívar Espinosa se encuentra en el séptimo lugar de la clasificación general con un registro acumulado de 13:07:46 horas. Eso significa que está a cuatro minutos del líder de la tabla individual.

En la categoría sub-23, Granados se encuentra en el primer puesto luego de cinco etapas. Derrick Chavarría, del Tag Cycling Team, es segundo con un registro de 13:10:15 horas y Santiago Cardona, del HYF Kronos Team, es tercero con un acumulado de 13:14:59 horas.

Emmanuel Viané, de Rali Far Express Herrera, lidera la división de los juveniles con tiempo de 13:22:00 horas. Brian Guardado (13:14:23 horas) y el integrante del colectivo Fundación Caminos de Omar, Anthony Cortés (13:37:17 horas) son los que ocupan la segunda y tercera posición de la categoría.

Fernando Ureña (13:27:06 horas) encabeza la categoría masters. En el segundo lugar se encuentra Bolívar Rivera (13:44:42 horas), del equipo C4, y tercero está Alex Jorge (13:48:10 horas), del conjunto SPI.

La categoría de equipos es dominada por Colono Bikestation Kolbi que tiene un tiempo total de 39:12:48 horas. Esto le coloca a 31:22 minutos del segundo puesto que es el colectivo Manzate - La Selva - Scott (39:44:10 horas) y a 36:15 minutos del tercer lugar que es la Selección de Cuba (39:49:03 horas).

Joseph Ramírez encabeza la Vuelta en puntos con 55 y Sergio Arias lidera la clasificación general de montaña con 15 unidades.

Te puede interesar: Champions League | Chelsea aplasta al Barcelona en Stamford Bridge y se mete en zona de clasificación

Lo próximo

El miércoles 26 de noviembre se llevará a cabo la sexta etapa. Esta consistirá en un recorrido de 127.2 kilómetros que iniciará en el Parque de las Madres de la ciudad de David y terminará en el sector conocido como La Chancleta.

Los ciclistas participantes pasaran por lugares tales como la entrada de San Andrés, San Pablo, Los Anastacios y Potrerillo.

La etapa está programada para iniciar a las 9:00 a.m.