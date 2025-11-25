Juegos Bolivarianos de Ayacucho 2025 | Ángel Cortés del Team Panamá, ganó medalla de oro en lucha

Los Juegos Bolivarianos de Ayacucho - Lima 2025 se realizaran del 22 de noviembre al 7 de diciembre de 2025.

Panamá/El Team Panamá continúa demostrando su crecimiento competitivo en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, luego de firmar un inicio de semana inolvidable.

El lunes, la delegación panameña sumó cuatro medallas de bronce en distintas disciplinas, marcando un comienzo sólido. Y este martes, el istmo celebró con orgullo su primera medalla de oro, conquistada con garra y técnica por el luchador Ángel Cortés, quien se consagró campeón en la modalidad Lucha Libre (86 kg). Es un resultado histórico que reafirma el buen momento del deporte panameño en esta cita regional.

Otras noticias: Panamá está de luto| Fallece la baloncestista Delmira Pierce, 'El Ciclón del Caribe'

La jornada de este martes elevó el entusiasmo de toda la delegación. Ángel Cortés brilló en la colchoneta al imponerse con autoridad en la Ronda Única de su categoría, derrotando 7-5 al venezolano Pedro Ceballos y luego 6-0 al peruano Jesús Landa. Gracias a estos dos triunfos, el panameño aseguró la medalla de oro, la primera para Panamá en estos Juegos Bolivarianos 2025, un logro que enciende el espíritu competitivo del equipo nacional y alimenta las expectativas de más podios en los próximos días.

Este triunfo dorado se suma a las cuatro preseas obtenidas el lunes, una jornada en la que el Team Panamá se hizo notar en disciplinas como esgrima, acuáticos – natación, esports y lucha, reflejando la diversidad y el nivel de los atletas que representan al país.

Otras noticias: Ayacucho – Lima 2025 | ¡Esgrima y Lucha entregan medallas de bronce para Panamá!

En esgrima, el atleta Arturo Dorati abrió el camino al medallero al conquistar la primera medalla de bronce para Panamá. Su actuación en la modalidad Espada individual masculina fue destacada, avanzando con determinación en las rondas de Poule y eliminación directa. Su compañero José Quirós también tuvo un desempeño relevante, superando la fase de grupos y quedando cerca de la disputa por las medallas.

La natación también aportó al medallero panameño gracias a Bernhard Tyler Christianson, quien se colgó la medalla de bronce en los 200 metros Pecho, con un tiempo de 2:19.57. En la misma jornada, Carolina Cermelli avanzó a la final de los 100 metros Espalda, donde finalizó en sexto lugar, demostrando el crecimiento de Panamá en los acuáticos. Otros nadadores como Raúl Antadillas, Andrey Villarreal, María Castillo, Anasofia Juliao y Jeancarlo Calderón también tuvieron participaciones destacadas en sus respectivas pruebas.

En lucha, la panameña Yusneiry Agrazal añadió otro bronce en la modalidad Libre (53 kg) tras dominar su grupo y vencer de forma contundente 10-0 a la boliviana Ana Gonzales en la pelea por el tercer puesto. Por su parte, Yajahira Ibarra finalizó quinta en los 62 kg tras enfrentarse a rivales de alto nivel.

Otras noticias: Vuelta Internacional a Chiriquí 2025| Así va el tradicional evento de ciclismo luego de cuatro etapas

El área de esports dio otra alegría al país, con el equipo panameño de Dota 2 obteniendo la medalla de bronce, mientras que Michael Lawson culminó cuarto en E-Football. Además, disciplinas como tiro deportivo, tiro con arco y levantamiento de pesas mostraron esfuerzo y competitividad a través de atletas como Patrick Taylor, Alexis Yáñez, Liborio Saavedra, Miriam González, Emma Durán y Kelly Aparicio.

Tras este arranque prometedor, el Team Panamá se proyecta con fuerza para seguir sumando triunfos. Con una medalla de oro y cuatro de bronce, la delegación mantiene vivo el sueño de cerrar los Juegos Bolivarianos con una actuación histórica.

Con información del Comité Olímpico de Panamá.

Otras noticias: Juegos Bolivarianos Ayacucho 2025: Panamá alcanza nueva final en natación