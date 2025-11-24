Ayacucho – Lima 2025 | ¡Esgrima y Lucha entregan medallas de bronce para Panamá!

Panamá celebra dos medallas de bronce en disciplinas de combate, confirmando su presencia en el medallero y mostrando la garra de sus atletas.

Panamá/El Team Panamá celebra dos nuevas preseas en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025, gracias a las actuaciones de Arturo Dorati en esgrima y Yusneiry Agrazal en lucha libre.

Esgrima – Espada individual masculina

El esgrimista Arturo Dorati se convirtió en protagonista al darle a Panamá su primera medalla de bronce en la disciplina. Tras superar la fase de Poule, Dorati avanzó con autoridad en la eliminación directa:

Octavos de Final : victoria 15-13 sobre Sebastián Bereche (🇵🇪)

: victoria 15-13 sobre Cuartos de Final : triunfo 15-14 frente a Jorge Valderrama (🇨🇱)

: triunfo 15-14 frente a Semifinales: cayó ajustadamente 14-15 ante Francisco Limardo (🇻🇪), asegurando así una de las medallas de bronce.

También compitió José Quirós, quien superó la fase de Poule y venció 15-9 a Marcos García (🇵🇪) en Octavos, pero fue eliminado en Cuartos por Francisco Limardo (🇻🇪) con marcador de 12-15.

Lucha Libre – 53kg femenino

La luchadora Yusneiry Agrazal sumó otra medalla de bronce para Panamá. Su recorrido fue el siguiente:

Round Robin – Grupo A : victoria 3-DSQ sobre Antonia Valdés (🇨🇱) y triunfo 10-0 frente a Ana Gonzales (🇧🇴) , avanzando como primera de grupo con 6 puntos.

: victoria 3-DSQ sobre y triunfo 10-0 frente a , avanzando como primera de grupo con 6 puntos. Semifinales : derrota 0-8 ante Alexa Álvarez (🇻🇪) .

: derrota 0-8 ante . Pelea por el tercer lugar: contundente 10-0 nuevamente sobre Ana Gonzales (🇧🇴), asegurando la medalla de bronce.

Lucha Libre – 62kg femenino

En esta categoría, Yajahira Ibarra tuvo un duro camino en la ronda única:

Derrota 0-11 ante Katherine Rentería (🇨🇴)

Derrota 0-10 frente a Astrid Montero (🇻🇪)

Derrota 0-4 contra Cindell Casusol (🇵🇪)

Victoria 3-(2VIN) sobre Virginia Jiménez (🇨🇱)

Con estos resultados, Ibarra finalizó en quinto lugar de su categoría.

Los Juegos Deportivos Bolivarianos nacieron en Bogotá, Colombia, organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), con el objetivo de fortalecer los lazos entre los países que alcanzaron su independencia gracias a las campañas de Simón Bolívar: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. Con el paso de los años, se han sumado países invitados como Chile, Guatemala y República Dominicana, ampliando el alcance de la competencia y elevando su nivel técnico.

La primera edición en 1938 reunió a más de 600 atletas y marcó el inicio de una tradición que se repite cada cuatro años. Desde entonces, los Juegos han sido escenario de grandes gestas deportivas y de la consolidación de figuras que luego brillaron en competencias continentales y olímpicas. En las décadas de 1970 y 1980, Panamá tuvo nombres destacados como Hugo Lindsay en halterofilia, Rosalía Abadía en atletismo y Florencio Aguilar en pruebas de resistencia, quienes dejaron huella en la historia del evento.

Los Juegos Bolivarianos no solo representan una competencia deportiva, sino también un espacio de integración cultural y social. Cada edición se convierte en una fiesta que reúne a miles de atletas, entrenadores y aficionados, reforzando la identidad compartida de los países bolivarianos. Además, han servido como plataforma de desarrollo para disciplinas emergentes y para la preparación de atletas juveniles que buscan dar el salto a competencias mayores como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

En la actualidad, los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho – Lima 2025 se celebran en Perú, entre el 22 de noviembre y el 7 de diciembre de 2025, con la participación de más de 4,000 atletas en más de 30 disciplinas. La elección de Ayacucho como sede tiene un fuerte simbolismo histórico, pues allí se libró la batalla decisiva que consolidó la independencia sudamericana en 1824. Junto con Lima, las sedes ofrecen instalaciones modernas y escenarios emblemáticos que buscan proyectar al evento hacia nuevas alturas.

Con información del Comité Olímpico de Panamá