Juegos Bolivarianos de Ayacucho-Lima 2025 | Medallas de oro para Panamá en gimnasia

Panamá/La delegación de Panamá continúa brillando en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, certamen que se desarrolla del 22 de noviembre al 7 de diciembre, gracias a un desempeño sobresaliente de la gimnasia artística femenina, que firmó un doblete de medallas de oro y confirmó su crecimiento internacional.

El primer gran triunfo llegó en la exigente prueba por Equipos, donde las panameñas Alyiah Lide, Ana Gabriela Gutiérrez, Hillary Heron, Karla Navas y Tatiana Tapia se proclamaron campeonas bolivarianas, adjudicándose la medalla de oro con un puntaje total de 196.895 puntos. Este resultado marcó una actuación sólida y equilibrada en cada aparato, permitiendo a Panamá superar a potencias regionales.

El segundo lugar fue para Colombia, que terminó con 190.960 puntos, mientras que Perú, país anfitrión, cerró el podio con 183.828 puntos, quedándose con la medalla de bronce. Para Panamá, este triunfo representa uno de los logros más importantes de la gimnasia femenina en competencias bolivarianas.

El segundo momento dorado para Panamá llegó con la prueba General Individual, donde la talentosa gimnasta Alyiah Lide se consagró campeona al obtener la medalla de oro con un destacado puntaje de 50.865. Su presentación estuvo marcada por seguridad, elegancia y firmeza técnica, consolidándose como una de las figuras más prometedoras de la región.

En esta misma modalidad, Tatiana Tapia finalizó en la quinta posición con 48.666 puntos, mientras que Karla Navas ocupó el séptimo lugar con 47.832. Más atrás se ubicaron Ana Gabriela Gutiérrez, quien terminó en el puesto 18 con 45.499, y Hillary Heron, que cerró en la posición 29 con 38.199 puntos.

Además del doblete dorado, Panamá también celebró la clasificación de varias de sus atletas a las finales por Aparatos Individuales, que se disputarán el 29 de noviembre, una oportunidad adicional para ampliar la cosecha de medallas en Ayacucho-Lima 2025. Las finalistas panameñas son:

Barras asimétricas : Hillary Heron y Alyiah Lide

: y Suelo : Alyiah Lide y Ana Gabriela Gutiérrez

: y Viga : Hillary Heron y Tatiana Tapia

: y Salto: Karla Navas

Este brillante desempeño reafirma el ascenso de la gimnasia artística panameña, que viene consolidándose en el ámbito internacional gracias a una generación talentosa, disciplinada y con ambición competitiva. Panamá se mantiene firme en la lucha por más preseas en estos Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, donde la bandera tricolor ya ondea entre las grandes protagonistas del certamen.

