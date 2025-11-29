Plaza Amador vs Alianza FC Final LPF| Cosas que debes saber del partido por el título del Torneo Clausura 2025

Sintoniza la final del Torneo Clausura 2025 de la LPF entre Plaza Amador y Alianza FC el sábado 29 de noviembre a las 6:00 p.m. por TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.

Panamá/El Plaza Amador y el Alianza FC son los encargados de bajar el telón del Torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol (LPF) con el partido cuyo ganador será llamado campeón del fútbol nacional.

Aunque son organizaciones con muchos años de vigencia en el balompié panameño, ambas han tenido historias distintas que hoy sábado se entrelazan para escribir un capítulo nuevo donde solo una sumará un título a sus vitrinas.

A continuación veremos algunos aspectos que debes conocer de estos dos conjuntos antes de que se dé el pitazo inicial en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Palmarés: El Plaza Amador, fundado en 1955, posee ocho títulos de la Liga Panameña de Fútbol que los obtuvo en los torneos de 1988, 1990, 1992, Clausura 2002, Apertura 2005, Clausura 2016, Apertura 2021 y Apertura 2025. El último de esos campeonatos lo conquistó ante el San Francisco FC por marcador de 6 goles a 0.

Fundado en 1963, el Alianza FC tiene un título que fue el que ganó en el Torneo Apertura 2022 luego de superar en la final al Sporting San Miguelito, por 2 goles a 1.

Récord: Los plazinos disputarán su cuarta final de LPF consecutiva, algo que ningún otro equipo del fútbol panameño ha hecho antes.

Referentes: Alberto “Negrito” Quintero, Éric Davis y Everardo Rose se han mostrado como los referentes del equipo plazino. La experiencia de Quintero y Davis y el poder goleador de Rose han hecho de los 'Leones' un conjunto sólido.

Por los 'Pericos' aliancistas, jugadores como Reyniel Perdomo, John Jairo Alvarado y Reynaldiño Verley han destacado en el certamen y, con sus actuaciones, han contribuido a que los 'Verdolagas' lleguen a la final.

Duelo de estrategas: Mario Méndez, del Plaza Amador, y Jair Palacios, del Alianza FC, protagonizarán una pugna particular en los banquillos.

Méndez es un estratega de mentalidad ofensiva y profundo conocimiento del ADN placino, buscará imponer intensidad, presión alta y jerarquía. Bajo su dirección, el Plaza ha alcanzado cuatro finales consecutivas.

Palacios, un técnico de experiencia que ha moldeado un equipo valiente, ordenado y con una identidad propia que combina juventud y atrevimiento.

Barras bien ubicadas: Para el partido, que iniciará a las 6:00 p.m., los dos equipos tendrán a sus barras colocadas en sectores específicos del Rommel Fernández. La barra plazina estará ubicada en la Preferencial Este y la Zona Sur, y la fanaticada aliancista estará en la Preferencial Oeste y la Zona Norte.

Ahora solo queda disfrutar y vivir las emociones de una final que promete ser una batalla fuerte entre dos equipos con tradición, orgullo y deseos de ganar. ¿Cómo terminará? Ya lo veremos, ya sea en el estadio o a través de las señales de TVMAX, TVN Pass y el canal de YouTube TVMAX PANAMÁ.