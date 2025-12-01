Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 | Boxeo asegura tres medallas para Panamá

Panamá/La delegación panameña sigue sumando preseas en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho-Lima 2025, con una jornada destacada en el boxeo, donde tres atletas aseguraron medalla tras avanzar a semifinales.

Cristofer Filos venció por decisión unánime (5-0) al boliviano Sebastián Daza en los 60kg . Enfrentará al peruano Francesco Odria el 3 de diciembre .

venció por al boliviano en los . Enfrentará al peruano el . Eduardo Beckford superó 4-1 al dominicano Kevin Paredes en los 70kg . Su siguiente rival será el ecuatoriano José Rodríguez , también el 3 de diciembre .

superó al dominicano en los . Su siguiente rival será el ecuatoriano , también el . Luis Pachay, en los 55kg, derrotó 4-1 a Noé Barrientos (Bolivia) y disputará su semifinal el 2 de diciembre.

En contraste, Yuliett Hinestroza (51kg) cayó 0-5 ante la venezolana Irismar Cardozo, mientras que Angela Zamorano (54kg) fue superada por RSC en el segundo round por Diana Maestre (Venezuela).

Surf: oro y plata en Bodyboard para Panamá

El surf cerró con dos actuaciones memorables para Panamá:

Verónica Correa se coronó campeona en Bodyboard femenino , venciendo a Solange Calderón (Perú) y luego a Rosmarky Álvarez (Venezuela) en la final. Esta es la quinta medalla de oro para Panamá.

se coronó campeona en , venciendo a (Perú) y luego a (Venezuela) en la final. Esta es la para Panamá. Edwin Núñez logró la medalla de plata tras superar a Jesús Arocha (Venezuela) y caer por estrecho margen ante el local Cristopher Bayona.

Taekwondo suma bronce y presencia múltiple

Daniela Rodríguez obtuvo bronce en la modalidad Tradicional Individual femenina con puntaje de 8.183 , tras caer en semifinales ante Karla Ramos (República Dominicana).

obtuvo en la modalidad con puntaje de , tras caer en semifinales ante (República Dominicana). Joseph Rodríguez fue quinto lugar en Freestyle Individual masculino con 7.266 puntos .

fue en con . En Freestyle Pareja Mixta, Panamá también ocupó el quinto lugar con 7.266 puntos.

Futsal: empate sin goles ante Colombia

Panamá igualó 0-0 frente a Colombia en el Grupo B. El equipo centroamericano definirá su clasificación ante Guatemala, que también llega con un punto.

Con información del Comité Olímpico de Panamá.

Los Juegos Bolivarianos nacieron en 1938 como símbolo de unión entre los países liberados por Simón Bolívar. Hoy, son un pilar del deporte regional y una plataforma clave para el desarrollo atlético latinoamericano.

Los Juegos Deportivos Bolivarianos fueron inaugurados en Bogotá en 1938, como parte de las celebraciones del cuarto centenario de la ciudad. La idea surgió en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936, impulsada por Alberto Nariño Cheyne, con el objetivo de reunir a los países que comparten el legado de Simón Bolívar: Bolivia, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela.

Organizados por la Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO), estos juegos se celebran cada cuatro años y han evolucionado hasta convertirse en un evento multidisciplinario que incluye más de 30 deportes. Su importancia radica en que ofrecen a los atletas jóvenes una plataforma competitiva internacional, fomentan la cooperación regional y refuerzan los lazos culturales entre naciones hermanas.

Además de promover el desarrollo deportivo, los Juegos Bolivarianos sirven como antesala para eventos mayores como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos, siendo clave en la formación de talentos. En 2025, la sede compartida entre Ayacucho y Lima reafirma el compromiso de Perú con el deporte y la integración regional.