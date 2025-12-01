Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Panamá suma cuatro medallas en el judo

Más preseas se suman en una jornada productiva para la delegación panameña en tierras peruanas.

Némesis Candelo
Némesis Candelo sumó una nueva presea dorada para la delegación panameña / Anna Heart

Panamá/El judo panameño vivió una jornada de grandes resultados este lunes en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, al conquistar cuatro medallas y sumar un nuevo título dorado para la delegación.

La protagonista del día fue Némesis Candelo, quien se proclamó campeona en la categoría -48 kg, entregando a Panamá su sexta medalla de oro en estas justas. Candelo dominó de principio a fin: derrotó 100-0 a la venezolana Gabriela Miranda en cuartos de final, repitió marcador ante la colombiana Erika Jara en semifinales y cerró su actuación con otro 100-0 frente a la también colombiana Erika Lasso en la final.

En los -52 kg, Lilian Cordones aseguró una medalla de bronce. La panameña venció 1-0 a la dominicana Samantha Josefa en cuartos de final, pero cayó 0-100 en semifinales ante la peruana Thalía Gamarra. En la disputa por el tercer lugar se repuso con autoridad y ganó 100-0 a la boliviana Ariana Flores.

Otra presea de bronce llegó en los -60 kg, a través de Bernabé Vergara, quien compitió en una exigente Ronda Única. Vergara cedió 0-100 ante Erick Saraza (Perú), Juan Pablo Ayala (Ecuador) y Mateo Ortiz (Paraguay), pero cerró con un triunfo 100-0 frente al jamaiquino Christopher Johnson, resultado que le permitió subirse al podio.

El cuarto bronce de la jornada lo aportó Ronal González en los -73 kg. González perdió 0-100 en semifinales ante Maikor Louis, de República Dominicana, pero en el combate por la medalla se impuso 100-0 al peruano Manuel Barthe.

En tanto, Kristine Jiménez, representante panameña en los -57 kg, quedó fuera del podio tras caer 0-100 en semifinales ante la venezolana Audreys Pacheco y nuevamente 0-100 frente a la peruana Driulys Rivas en la disputa por el bronce.

Con estos resultados, Panamá continúa fortaleciendo su presencia en el medallero del judo y mantiene un desempeño ascendente en los Juegos Bolivarianos.

Los Juegos

Los Juegos Bolivarianos son un evento multideportivo regional que reúne a los países que fueron parte del proceso de independencia liderado por Simón Bolívar. Forman parte del ciclo olímpico de varias naciones sudamericanas.

Características principales

  • Organizador: Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO).
  • Países participantes:
  • Bolivia
  • Colombia
  • Ecuador
  • Perú
  • Venezuela
  • Panamá (incluido por razones históricas)
  • Chile participa como invitado permanente.
  • Frecuencia: Se celebran cada 4 años.
  • Disciplinas: Incluyen una amplia gama de deportes olímpicos y otros regionales.

Propósito

Promover la integración deportiva y cultural entre los países bolivarianos, desarrollar el deporte de alto rendimiento y servir como preparación para competencias mayores como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

juegos bolivarianos Judo Panamá medallas Ayacucho Lima Perú
