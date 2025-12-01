Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Panamá suma cuatro medallas en el judo

Más preseas se suman en una jornada productiva para la delegación panameña en tierras peruanas.

Panamá/El judo panameño vivió una jornada de grandes resultados este lunes en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, al conquistar cuatro medallas y sumar un nuevo título dorado para la delegación.

La protagonista del día fue Némesis Candelo, quien se proclamó campeona en la categoría -48 kg, entregando a Panamá su sexta medalla de oro en estas justas. Candelo dominó de principio a fin: derrotó 100-0 a la venezolana Gabriela Miranda en cuartos de final, repitió marcador ante la colombiana Erika Jara en semifinales y cerró su actuación con otro 100-0 frente a la también colombiana Erika Lasso en la final.

En los -52 kg, Lilian Cordones aseguró una medalla de bronce. La panameña venció 1-0 a la dominicana Samantha Josefa en cuartos de final, pero cayó 0-100 en semifinales ante la peruana Thalía Gamarra. En la disputa por el tercer lugar se repuso con autoridad y ganó 100-0 a la boliviana Ariana Flores.

Otra presea de bronce llegó en los -60 kg, a través de Bernabé Vergara, quien compitió en una exigente Ronda Única. Vergara cedió 0-100 ante Erick Saraza (Perú), Juan Pablo Ayala (Ecuador) y Mateo Ortiz (Paraguay), pero cerró con un triunfo 100-0 frente al jamaiquino Christopher Johnson, resultado que le permitió subirse al podio.

El cuarto bronce de la jornada lo aportó Ronal González en los -73 kg. González perdió 0-100 en semifinales ante Maikor Louis, de República Dominicana, pero en el combate por la medalla se impuso 100-0 al peruano Manuel Barthe.

En tanto, Kristine Jiménez, representante panameña en los -57 kg, quedó fuera del podio tras caer 0-100 en semifinales ante la venezolana Audreys Pacheco y nuevamente 0-100 frente a la peruana Driulys Rivas en la disputa por el bronce.

Con estos resultados, Panamá continúa fortaleciendo su presencia en el medallero del judo y mantiene un desempeño ascendente en los Juegos Bolivarianos.

Los Juegos

Los Juegos Bolivarianos son un evento multideportivo regional que reúne a los países que fueron parte del proceso de independencia liderado por Simón Bolívar. Forman parte del ciclo olímpico de varias naciones sudamericanas.

Características principales

Organizador: Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO).

Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO). Países participantes:

Bolivia

Colombia

Ecuador

Perú

Venezuela

Panamá (incluido por razones históricas)

Chile participa como invitado permanente.

Frecuencia: Se celebran cada 4 años .

Se celebran cada . Disciplinas: Incluyen una amplia gama de deportes olímpicos y otros regionales.

Propósito

Promover la integración deportiva y cultural entre los países bolivarianos, desarrollar el deporte de alto rendimiento y servir como preparación para competencias mayores como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.

