Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025| Panamá suma cuatro medallas en el judo
Más preseas se suman en una jornada productiva para la delegación panameña en tierras peruanas.
Panamá/El judo panameño vivió una jornada de grandes resultados este lunes en los XX Juegos Bolivarianos Ayacucho–Lima 2025, al conquistar cuatro medallas y sumar un nuevo título dorado para la delegación.
La protagonista del día fue Némesis Candelo, quien se proclamó campeona en la categoría -48 kg, entregando a Panamá su sexta medalla de oro en estas justas. Candelo dominó de principio a fin: derrotó 100-0 a la venezolana Gabriela Miranda en cuartos de final, repitió marcador ante la colombiana Erika Jara en semifinales y cerró su actuación con otro 100-0 frente a la también colombiana Erika Lasso en la final.
En los -52 kg, Lilian Cordones aseguró una medalla de bronce. La panameña venció 1-0 a la dominicana Samantha Josefa en cuartos de final, pero cayó 0-100 en semifinales ante la peruana Thalía Gamarra. En la disputa por el tercer lugar se repuso con autoridad y ganó 100-0 a la boliviana Ariana Flores.
Te puede interesar: Juegos Bolivarianos Ayacucho - Lima 2025 | Boxeo asegura tres medallas para Panamá
Otra presea de bronce llegó en los -60 kg, a través de Bernabé Vergara, quien compitió en una exigente Ronda Única. Vergara cedió 0-100 ante Erick Saraza (Perú), Juan Pablo Ayala (Ecuador) y Mateo Ortiz (Paraguay), pero cerró con un triunfo 100-0 frente al jamaiquino Christopher Johnson, resultado que le permitió subirse al podio.
El cuarto bronce de la jornada lo aportó Ronal González en los -73 kg. González perdió 0-100 en semifinales ante Maikor Louis, de República Dominicana, pero en el combate por la medalla se impuso 100-0 al peruano Manuel Barthe.
En tanto, Kristine Jiménez, representante panameña en los -57 kg, quedó fuera del podio tras caer 0-100 en semifinales ante la venezolana Audreys Pacheco y nuevamente 0-100 frente a la peruana Driulys Rivas en la disputa por el bronce.
Con estos resultados, Panamá continúa fortaleciendo su presencia en el medallero del judo y mantiene un desempeño ascendente en los Juegos Bolivarianos.
Te puede interesar: Aitana Bonmatí| Ganadora del Balón de Oro deberá ir a la sala de operaciones
Los Juegos
Los Juegos Bolivarianos son un evento multideportivo regional que reúne a los países que fueron parte del proceso de independencia liderado por Simón Bolívar. Forman parte del ciclo olímpico de varias naciones sudamericanas.
Características principales
- Organizador: Organización Deportiva Bolivariana (ODEBO).
- Países participantes:
- Bolivia
- Colombia
- Ecuador
- Perú
- Venezuela
- Panamá (incluido por razones históricas)
- Chile participa como invitado permanente.
- Frecuencia: Se celebran cada 4 años.
- Disciplinas: Incluyen una amplia gama de deportes olímpicos y otros regionales.
Te puede interesar: Sorteo Mundial 2026 | Conoce los posibles rivales de la selección de Panamá
Propósito
Promover la integración deportiva y cultural entre los países bolivarianos, desarrollar el deporte de alto rendimiento y servir como preparación para competencias mayores como los Juegos Panamericanos y los Juegos Olímpicos.
Información del COP