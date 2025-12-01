Aitana Bonmatí| Ganadora del Balón de Oro deberá ir a la sala de operaciones

La jugadora del Barcelona y de la Selección Femenina de España se lesionó en el juego de ida de la Final de la Liga de Naciones ante Alemania.

España/La centrocampista del Barcelona y de la selección española, Aitana Bonmatí, ganadora del Balón de Oro las últimas tres ediciones, pasará el martes por el quirófano por una fractura del peroné a nivel del tobillo izquierdo, anunció este lunes el club catalán.

"Las pruebas realizadas este lunes a la jugadora del primer equipo Aitana Bonmatí han confirmado que sufre una fractura transindesmal del peroné a la altura del tobillo izquierdo. El tratamiento será quirúrgico y se llevará a cabo mañana martes", señaló la entidad azulgrana en un comunicado.

Te puede interesar: Balón de Oro 2025: Aitana Bonmatí hace historia al ganar su tercer premio consecutivo

Aitana se lesionó durante el entrenamiento del domingo con la Roja en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas donde la selección prepara la vuelta de la final de la Liga de Naciones ante Alemania, después de empatar sin goles en el país germano.

Lesionada tras un mal apoyo en una acción fortuita, según la selección nacional, la jugadora será operada por el doctor Antoni Dalmau en el Hospital de Barcelona, bajo la supervisión de los Servicios Médicos de la entidad azulgrana, precisó el club.

Con el Barça, la mediocentro había disputado 15 encuentros esta temporada, saliendo como titular en 13 de ellos, y había firmado seis goles y tres asistencias, recordó el club en su comunicado.

Trayectoria

Aitana Bonmatí nació el 18 de enero de 1998 en Sant Pere de Ribes, Cataluña (España) .

nació el en . Comenzó a jugar al fútbol en clubes locales : pasó cuatro años en su primer club, luego jugó dos años en el club CF Cubelles .

: pasó cuatro años en su primer club, luego jugó dos años en el club . A los 14 años ingresó en la cantera del FC Barcelona — la famosa "La Masia" — incorporándose a las categorías juveniles.

ingresó en la cantera del — la famosa — incorporándose a las categorías juveniles. Durante su etapa juvenil ganó la Liga Juvenil catalana en 2013 y 2014, y la Copa Cataluña en 2013.

Ascenso al primer equipo y consolidación en el club

A los 17 años fue promovida al equipo B de Barcelona, y en la temporada 2015–16 fue clave para que el equipo B ganara su primer título de liga en la segunda división española.

fue promovida al equipo B de Barcelona, y en la temporada 2015–16 fue clave para que el equipo B ganara su primer título de liga en la segunda división española. Ese mismo año hizo su debut con el primer equipo (en la Copa). En 2016 pasó definitivamente al primer equipo de Barcelona.

Su temporada de despegue fue la 2018–19: se consolidó como titular, con buenas estadísticas de goles y asistencias, y fue reconocida como jugadora catalana del año.

Éxitos con FC Barcelona

Aitana ha sido pieza clave del Barcelona femenino durante varios años, contribuyendo a una era de éxitos sin precedentes:

Ha ganado múltiples títulos de liga (Liga F), Copa de la Reina, Supercopa, Copas de Catalunya y campeonatos europeos con el club.

de con el club. Concretamente, su palmarés incluye — entre muchos otros — 6 títulos de liga (desde 2019/20 hasta 2024/25), varias Copas de la Reina , además de — al menos — 3 títulos de la UEFA Women's Champions League .

(desde 2019/20 hasta 2024/25), varias , además de — al menos — 3 títulos de la . Fue nombrada Jugadora Más Valiosa (MVP) en la final de Champions League cuando Barcelona ganó su primera Champions en 2021 .

(MVP) en la cuando ganó su primera Champions en . En la temporada 2022–23 tuvo una actuación estelar: con 18 goles y 20 asistencias, asumió responsabilidades ofensivas clave ante las lesiones de otras jugadoras, lo que le valió numerosos premios individuales y ayudó al club a ganar la liga, la Champions y otros títulos.

Te puede interesar: Clásico del Caribe 2025 en Panamá| Carriles de los participantes al magno evento hípico están por conocerse

Carrera internacional con España

Representó a las selecciones juveniles de España (sub-17, sub-19, sub-20), ganando campeonatos europeos juveniles: ganó la Euro Sub-17 (2015) y la Euro Sub-19 (2017).

(sub-17, sub-19, sub-20), ganando campeonatos europeos juveniles: ganó la (2015) y la (2017). Debutó con la selección absoluta en noviembre de 2017 , en un partido de clasificación para la Copa del Mundo.

, en un partido de clasificación para la Copa del Mundo. Fue pieza clave en la selección que ganó la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023; allí recibió el premio de la "Golden Ball" a la mejor jugadora del torneo.

Reconocimientos individuales y estatus mundial

En los últimos años, Aitana ha trascendido del éxito de club al reconocimiento mundial: