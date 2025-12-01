Clásico del Caribe 2025 en Panamá| Carriles de los participantes al magno evento hípico están por conocerse

Representantes de cuatro países participarán en la carrera que se realizará el domingo 7 de diciembre en el Hipódromo Presidente Remón.

Panamá/Poco a poco se acerca uno de los eventos hípicos más importantes de América con la realización de la Serie Hípica del Caribe, cuyo plato fuerte será la versión 57 del Clásico Internacional del Caribe. Panamá será la sede de esta competencia por décima vez en su historia y, antes del gran día, se determinarán los carriles en los que quedarán ubicados los ejemplares participantes.

El Salón Presidencial del Hipódromo Presidente Remón será el lugar en que se asignen los carriles mediante un sorteo que está programado para realizarse el martes 2 de diciembre a las 10:00 a.m.

A continuación detallamos los pasos básicos de este procedimiento que es regular para carreras especiales como copas y eventos clásicos.

El sorteo de carriles (o sorteo de posiciones de partida) es un procedimiento formal que busca garantizar transparencia y equidad antes de la competencia.

Confirmación de inscritos

Antes del sorteo, los comisarios del hipódromo verifican:

Los caballos oficialmente inscritos.

Sus entrenadores, jinetes y propietarios.

El peso asignado (si la carrera lo requiere).

Solo los caballos confirmados participan en el sorteo.

Preparación del sorteo

El sorteo normalmente se realiza en:

Una sala oficial del hipódromo,

Con presencia de los comisarios,

Y representantes de los propietarios o entrenadores.

Los números de los carriles disponibles se preparan mediante:

Bolas numeradas en una tómbola,

en una tómbola, Sobres que contienen los números,

que contienen los números, Sistemas electrónicos aleatorios, en algunos hipódromos modernos.

Extracción del número de carril

Hay dos formas comunes:

Método A: Se saca primero el caballo

Se extrae al azar el nombre de un caballo. Luego se saca el número de carril que usará.

Método B: Se saca primero el carril

Se extrae un número de carril. Luego se asigna al caballo sorteado.

Ambos métodos son válidos siempre que haya supervisión oficial.

Supervisión y transparencia

El sorteo debe estar supervisado por:

Comisarios hípicos ,

, Notarios , en algunos clásicos,

, en algunos clásicos, Personal autorizado del hipódromo.

Esto garantiza que el procedimiento sea imparcial.

Registro y publicación

Una vez completado el sorteo:

Se elabora un acta oficial ,

, Se publica la lista definitiva de posiciones ,

, Se anuncia a la prensa y aparece en el programa de carreras.

Importancia del sorteo

Los sorteos de carriles tienen una importancia que va más allá de asignar un lugar en el partidor automático para la carrera. Por lo tanto los involucrados en el evento y los fanáticos de la hípica en general los siguen de cerca.

Cuando el evento cuenta con muchos participantes, o en caso de que la pista tenga curvas en los metros iniciales, los carriles internos (que están más cercanos a la baranda) suelen dar una mayor ventaja porque el recorrido de los ejemplares que los ocupan será menor a los que queden en los carriles exteriores que, usualmente, pasan por dificultades al momento de la partida.

La posición en los carriles es, además de las cualidades del equino participante, un factor que los apostadores y pronosticadores toman en cuenta al momento de escoger a sus favoritos para ganar una carrera como el Clásico Internacional del Caribe.

Lista preliminar

El pasado 12 de noviembre se divulgó, a través del medio impreso Mi Diario, la lista preliminar de los participantes de los seis eventos que componen la Serie Hípica del Caribe que se realizará en el Hipódromo Presidente Remón el domingo 7 de diciembre, incluido el clásico internacional.

Ese listado contiene a ejemplares de México, Puerto Rico, Ecuador, Panamá y República Dominicana. Este último país no tiene participantes en el clásico caribeño.

Los ejemplares registrados preliminarmente son los siguientes:

Clásico Internacional del Caribe

‘Brigo’ (Panamá) ‘Cholo Moon’ (Panamá) ‘Sol Auyan Tepuy’ (Panamá) ‘Aryna’ (Panamá) ‘Tomás Shelby’ (Panamá) ‘Imparable’ (Panamá) Ended’ (México) ‘Lodyto Race’ (México) Radiólogo’ (Puerto Rico) ‘Carpintero’ (Ecuador)

Clásico Confraternidad del Caribe (machos)

‘Spectacular Winner’ (Panamá) ‘Teucro’ (Panamá) ‘Blackrock’ (Panamá) ‘El Rojo’ (Panamá) ‘Maximino’ (Panamá) ‘Indy Moon’ (Panamá) ‘Burlao’ (República Dominicana) ‘Conspirador’ (Puerto Rico)

Clásico Confraternidad del Caribe (hembras)

‘Jaque Doble’ (Panamá) ‘Cariátide’ (Panamá) ‘Wonder Lady’ (Panamá) ‘Solita’ (Panamá) ‘My Sharona’ (Panamá) ‘Dejanita’ (Panamá)

Copa Dama del Caribe

‘Sol Pasó La Reina’ (Panamá) ‘Escapada’ (Panamá) ‘Lady DNA’ (Panamá) ‘Rommelier’ (Panamá) ‘Carabina’ (Panamá) ‘Sabalenka’ (México) ‘Cuñadita’ (Ecuador)

Copa Velocidad del Caribe

‘Royal Smile’ (Panamá) ‘Dandy del Peligro’ (Panamá) ‘Infinity Point’ (Panamá) ‘Mocita Bella’ (Panamá) ‘Nevado’ (Panamá) ‘Sol Catire Bello’ (Panamá)

