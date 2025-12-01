Barcelona vs Atlético Madrid - LaLiga| Azulgranas, con su artillería completa, enfrentan a unos 'Colchoneros' enrachados

Será el primer partido entre ambos equipos en la temporada 2025-2026 del torneo español.

España/Con el tridente ofensivo formado por Lamine Yamal, Raphinha y Robert Lewandowski que le llevó al título liguero la pasada temporada el Barcelona recibirá el martes a un enrachado Atlético de Madrid con el liderato de LaLiga en juego.

Los duelos entre ambos siempre han sido prometedores por sus abultados resultados -el Barça se impuso 5-4 en el cómputo global en las semifinales de la Copa del Rey del pasado año-, pero este primer choque de la temporada trae un nuevo aliciente.

El Barcelona suma 34 puntos, uno más que el Real Madrid, quien perdió la primera posición al empatar el domingo frente al Girona (1-1) y tres más que el Atlético, quien buscará asestar otro golpe en la lucha por el título liguero.

Los hombres de Hansi Flick -que han logrado once triunfos, un empate y dos derrotas- vencieron el sábado al Alavés por 3-1, pero los vascos se adelantaron primero, demostrando una vez más las deficiencias de la zaga blaugrana este curso.

- Flick decepcionado -

La frustración quedó visible al término del encuentro en una imagen en el que el preparador alemán, sentado en el banquillo, parecía ser consolado por Raphinha, que volvió a la titularidad tras pasar dos meses lesionado.

"Estaba decepcionado porque perdimos muchos balones y al final recibimos dos tarjetas rojas en el banquillo", se justificó Flick en rueda de prensa previa al enfrentamiento contra el Atlético en partido adelantado de la 19ª jornada por la Supercopa de España, que se disputará del 7 al 11 de enero en Arabia Saudita.

Yamal, renqueante de unas molestias en el pubis, y Lewandowski, también recién salido de una lesión, acompañaron a Raphinha en el ataque por primera vez en la temporada.

Pese al regreso del tridente contra el Alavés, la intensidad y el peligro que generaron la pasada campaña aún distan de lo que fueron el año anterior.

Flick espera que acumulen minutos de juego para volver al nivel del año pasado.

Si el técnico alemán recupera efectivos en el ataque, en defensa seguirá de baja Ronald Araújo por una "situación privada", reveló Flick.

El uruguayo no atraviesa su mejor momento tras la expulsión el martes pasado en la primera parte ante el Chelsea en Champions League, enfrentamiento que acabó en una dura derrota (3-0).

- Dos formas de sumar distintas -

Por su parte, el Atlético, que acumuló une derrota contra el Espanyol en la primera jornada (la única hasta ahora en LaLiga) y cuatro empates en las primeras ocho fechas, está en racha positiva, con siete victorias consecutivas en todas las competiciones.

La última derrota colchonera fue en la Champions, 4-0 contra el Arsenal hace dos meses, y en LaLiga no se deja puntos desde el empate en Vigo contra el Celta (1-1) el pasado 5 de octubre.

En los últimos 14 partidos ligueros, el Atlético nunca comenzó perdiendo, estableciendo un nuevo récord en el campeonato español.

En cambio, el cuadro culé ha sido el que más puntos ha logrado después de ir perdiendo, con un total de 12.

"Está clarísimo el partido que esperamos. Un rival que tiene un ataque increíble, unas formas de juego posicionado y de individualidades muy importantes y que tendremos que estar fuertes en esa faceta para poder competir. Tendremos que llevar el partido a donde creemos que podemos hacer daño", declaró este lunes Simeone en rueda de prensa.

En el otro encuentro adelantado, el Real Madrid visitará el miércoles al Athletic en San Mamés en un encuentro en el que el técnico Xabi Alonso estará bajo la lupa tras empatar los últimos tres partidos (Rayo Vallecano, Elche, Girona).