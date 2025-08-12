MLB noticias| Grandes Ligas anuncia la fecha de la Serie Mundial 2025

Béisbol de las Grandes Ligas por TVMAX. Sintoniza el partido Padres vs Dodgers el domingo 17 de agosto a las 3:00 p.m. por TVMAX.

Estados Unidos/Las Grandes Ligas de béisbol dieron a conocer el martes su calendario completo de eliminatorias hacia la Serie Mundial de 2025, que se pondrá en marcha el 24 de octubre.

Los playoffs de la presente temporada subirán el telón el 30 de septiembre con cuatro series de comodines al mejor de tres partidos.

Las series Divisionales de las Ligas Americana y Nacional se disputarán entre el 4 y el 11 de octubre y las de Campeonato del 12 al 21, al mejor de cinco y siete juegos, respectivamente.

El campeón de 2025 se definirá en la Serie Mundial, que dará comienzo el 24 de octubre y se extenderá como máximo hasta un séptimo partido el 1 de noviembre.

A poco más de seis semanas para que concluya la temporada regular, los Azulejos de Toronto encabezan la Liga Americana con 69 victorias y 50 derrotas, mientras que los Cerveceros de Milwaukee son líderes de la Nacional (74-44).

Los Dodgers de Los Ángeles, defensores del título, ocupan la cuarta plaza de la Nacional con un registro de 68-51.

Te puede interesar: MLB resultados| Shohei Ohtani alcanza los 1000 hits en Grandes Ligas

Historia

La Serie Mundial de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) es el campeonato final que enfrenta al campeón de la Liga Americana (AL) contra el campeón de la Liga Nacional (NL). Esta serie ha sido uno de los eventos deportivos más importantes de Estados Unidos desde principios del siglo XX.

Reseña Histórica de la Serie Mundial

Orígenes (1903 - 1920)

Primera Serie Mundial: 1903, entre los Boston Americans (hoy Red Sox) y los Pittsburgh Pirates . Ganó Boston 5-3 en una serie pactada a nueve juegos.

1903, entre los y los . Ganó Boston 5-3 en una serie pactada a nueve juegos. Interrupción: No se jugó en 1904 debido a un desacuerdo entre ligas.

No se jugó en 1904 debido a un desacuerdo entre ligas. Durante estos primeros años, la Serie Mundial consolidó la rivalidad entre la Liga Americana y la Nacional.

Era Dorada (1920s - 1950s)

Dominio de los Yankees: En esta era, los New York Yankees se convirtieron en la franquicia más dominante, con estrellas como Babe Ruth , Lou Gehrig , Joe DiMaggio y más adelante Mickey Mantle .

En esta era, los se convirtieron en la franquicia más dominante, con estrellas como , , y más adelante . La Serie Mundial fue una de las principales formas de entretenimiento nacional, especialmente en la era previa a la televisión.

Brooklyn Dodgers, St. Louis Cardinals y otros equipos también protagonizaron grandes rivalidades.

Expansión y cambios (1960s - 1980s)

La expansión de MLB llevó el béisbol a nuevas ciudades y aumentó la diversidad de campeones.

Aparecen equipos como los Mets , Athletics de Oakland y Reds de Cincinnati como protagonistas.

, y como protagonistas. En 1971, Roberto Clemente se convirtió en el primer latinoamericano en ser MVP de una Serie Mundial (Pirates).

se convirtió en el primer latinoamericano en ser MVP de una Serie Mundial (Pirates). La Serie Mundial se empezó a transmitir a nivel internacional.

Modernización y globalización (1990s - 2000s)

Grandes historias como la victoria de los Toronto Blue Jays (1992-93), primer equipo no estadounidense en ganar.

(1992-93), primer equipo no estadounidense en ganar. En 2004, los Red Sox rompieron la "Maldición del Bambino" tras 86 años sin campeonato.

rompieron la "Maldición del Bambino" tras 86 años sin campeonato. Aumentó el número de jugadores internacionales, especialmente latinoamericanos, en las Series Mundiales.

Te puede interesar: Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025| Emily Santos le da a Panamá la medalla de plata en 200 metros pecho de la natación

Actualidad (2010s - presente)

Diversidad de campeones: Giants , Cubs , Astros , Nationals , Braves , Rangers , entre otros.

, , , , , , entre otros. En 2016, los Chicago Cubs rompieron una sequía de 108 años sin ganar la Serie Mundial.

rompieron una sequía de 108 años sin ganar la Serie Mundial. La Serie Mundial ha seguido siendo un evento de alto impacto mediático, con una creciente presencia en plataformas digitales.

Datos Curiosos

Equipo con más títulos: New York Yankees (27).

New York Yankees (27). Mayor número de apariciones: Yankees.

Yankees. Mayor número de títulos en la Liga Nacional: St. Louis Cardinals (11).

St. Louis Cardinals (11). Serie suspendida: En 1994, no se disputó debido a una huelga laboral.

Te puede interesar: ¡Llamado! Atletas panameños buscan respaldo para competir en Campeonato Mundial de Fuerza