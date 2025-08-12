Boxeo| Gervonta Davis: Oficina toma decisión sobre caso de violencia doméstica contra campeón mundial ligero

El pugilista estadounidense fue acusado por su exnovia tras un incidente ocurrido en junio.

Estados Unidos/Los cargos de violencia doméstica contra el invicto campeón mundial de peso ligero Gervonta Davis por un incidente ocurrido en junio con su exnovia fueron retirados, se informó el martes.

El sitio web de la Oficina del secretario del Condado de Miami-Dade indicó que el martes se desestimó un cargo por un delito menor de agresión cuando la mujer se negó a procesar a Davis.

El boxeador estadounidense, de 30 años, estuvo involucrado en un incidente el Día del Padre frente a la casa de su expareja, con la que tuvo una relación de cuatro años y es madre de dos hijos de Davis.

Davis fue detenido en Miami Beach en julio. Según los reportes de la policía, el incidente ocurrió cuando el boxeador se encontró con la mujer y se produjo una discusión que derivó en una pelea cuando el boxeador le exigió que sacara a los niños de su auto.

El pugilista la golpeó en la nuca y le dio una bofetada en la cara, cortándole el labio, de acuerdo con el informe policial. La mujer habría grabado la agresión, en la que Davis supuestamente le lanzó una pequeña caja.

Davis, boxeador zurdo, tiene un récord de 30-0 con un empate y 28 nocauts.

Su última pelea fue un controvertido empate por mayoría contra su compatriota Lamont Roach en Nueva York el pasado marzo, en el que Davis conservó el título ligero de la Asociación Mundial de Boxeo.

Trayectoria

Orígenes y carrera amateur

Nacido el 7 de noviembre de 1994 en Baltimore, Estados Unidos, Davis encontró en el boxeo un escape a un entorno familiar y social difícil desde temprana edad.

en Baltimore, Estados Unidos, encontró en el boxeo un escape a un entorno familiar y social difícil desde temprana edad. Durante su etapa amateur acumuló un récord de más de 200 victorias (algunos reportes indican 206‑15 o incluso 221‑5, dependiendo de la fuente) y ganó el prestigioso campeonato National Golden Gloves en 2012.

(algunos reportes indican 206‑15 o incluso 221‑5, dependiendo de la fuente) y ganó el prestigioso campeonato en 2012. Superó derrotas anteriores ante Joet González, logrando vencerlo en una revancha decisiva.

Inicios como profesional

Debutó como profesional en febrero de 2013, imponiéndose por TKO (nocaut técnico) en su primer combate contra Desi Williams .

en su primer combate contra . Rápidamente se consolidó como un nocautador temible, incluso logró un KO en apenas 94 segundos contra Recky Dulay en septiembre de 2015.

Ascenso y corona mundial

En 2017 ganó su primer título mundial: el cinturón IBF superpluma al derrotar a J osé Pedraza .

ganó su primer título mundial: el cinturón al derrotar a J . En 2018 derrotó a Jesús Cuellar para coronarse campeón superpluma de la AMB .

derrotó a para coronarse . Subió de peso y, en diciembre de 2019 , conquistó el título ligero (regular) de la AMB venciendo a Yuriorkis Gamboa .

, conquistó el venciendo a . En 2020 obtuvo el cinturón 'super' ligero de la AMB tras noquear a Leo Santa Cruz .

obtuvo el tras noquear a . En junio de 2021 sumó el título superligero de la AMB al derrotar a Mario Barrios.

Defensa de títulos y peleas destacadas recientes

Diciembre 2021 : retuvo su título ligero frente a Isaac Cruz por decisión unánime.

: retuvo su título ligero frente a por decisión unánime. Mayo 2022: venció a Rolando Romero por TKO .

venció a por . Enero 2023: superó a Héctor García por retiro en el noveno asalto.

superó a por retiro en el noveno asalto. Abril 2023: noqueó a Ryan García en el séptimo round, una pelea que generó gran impacto comercial: más de 1.2 millones de PPV y USD 22.8 millones en taquilla, además de un golpe al hígado que se volvió icónico.

noqueó a en el séptimo round, una pelea que generó gran impacto comercial: más de 1.2 millones de PPV y USD 22.8 millones en taquilla, además de un golpe al hígado que se volvió icónico. Junio 2024: retuvo su cinturón con un KO en el octavo asalto sobre Frank Martin tras 421 días fuera del ring.

retuvo su cinturón con un en el octavo asalto sobre tras 421 días fuera del ring. Marzo 2025: protagonizó un empate polémico (draw) contra Lamont Roach Jr. en una defensa de título que generó controversia por errores arbitrales.

Récord y estatus actual

Récord profesional (hasta marzo 2025): 31 peleas, con 30 victorias (28 por KO) y 1 empate, sin derrotas.

31 peleas, con 30 victorias (28 por KO) y 1 empate, sin derrotas. Activo campeón mundial en peso ligero (AMB) y ha sido campeón en tres categorías: superpluma, ligero y superligero.

y ha sido campeón en tres categorías: superpluma, ligero y superligero. Actualmente está clasificado entre los mejores libra por libra del mundo por ESPN.

