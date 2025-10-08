Arturo Gatti Jr.| Hijo de legendario boxeador ítalo-canadiense fue hallado muerto a los 17 años

El joven, que seguía los pasos de su padre, fue encontrado sin vida en un apartamento en México.

Panamá/Arturo Gatti Jr., hijo del recordado boxeador ítalo-canadiense del mismo nombre, falleció a los 17 años de edad. Su cuerpo fue hallado en un apartamento en la Ciudad de México.

Chuck Zito, exgardaespaldas y amigo de Arturo Gatti padre, dio la triste noticia en Instagram y expresó que el joven fue encontrado de una forma que recuerda la muerte del progenitor que ocurrió en Pernambuco, Brasil, en el año 2009.

"Descansa en paz, Arturo Gatti Jr, de 17 años, que fue encontrado colgado en México ayer. De la misma manera en que encontraron a su padre muerto en un apartamento en Brasil hace 16 años", señaló Zito en la publicación.

Gatti Jr. intentaba abrirse paso en el mundo del boxeo. Desde los 12 años comenzó a entrenar en Canadá y después que se trasladó hacia la capital mexicana para continuar su formación en academias de esa ciudad.

El adolescente compartíió recientemente en sus redes sociales cómo iban sus entrenamientos y tenía planes de incursionar en la división superligero, la misma en la que su padre brilló. Su última publicación en Instagram es una foto junto a su progenitor.

Arturo Gatti Sr.

Arturo Gatti fue un reconocido boxeador canadiense de origen italiano, cuya carrera estuvo marcada por su estilo agresivo, su corazón indomable en el ring y una serie de peleas memorables que lo convirtieron en un favorito del público.

Conocido por el alias de 'Thunder' (trueno), Gatti nació el 15 de abril de 1972 en Cassino, Italia. Posteriormente él emigró con su familia a Canadá siendo niño y adquirió la nacionalidad canadiense.

Más tarde se mudó a Nueva Jersey, Estados Unidos, donde comenzó su carrera boxística. Debutó como profesional en 1991. Pronto se ganó la reputación de ser un guerrero en el ring, combinando poder de puños con una resistencia fuera de lo común.

Momentos memorables

Campeón mundial

Gatti ganó su primer título mundial en 1995 al vencer a Tracy Harris Patterson y se convirtió en campeón mundial de peso superpluma de la FIB (Federación Internacional de Boxeo).

Trilogía con Micky Ward

Entre 2002 y 2003, Gatti protagonizó una de las trilogías más memorables del boxeo moderno contra Micky Ward. Las peleas fueron brutales, especialmente la primera, considerada una de las mejores peleas de la historia por su intensidad y drama. Aunque perdió la primera, ganó las dos siguientes. Esta trilogía le valió enorme respeto incluso de sus críticos.

Título en peso ligero y wélter

Posteriormente, Gatti también se coronó campeón mundial en peso superligero del CMB (Consejo Mundial de Boxeo), demostrando su capacidad de competir en categorías superiores.

Peleas notables

Peleó contra grandes nombres como Floyd Mayweather Jr. (quien lo derrotó en 2005), Oscar De La Hoya, y Angel Manfredy.

Retiro y fallecimiento

Se retiró en 2007 con un récord de 40-9. En 2013, fue incluido póstumamente en el Salón Internacional de la Fama del Boxeo.

El 11 de julio de 2009, fue encontrado muerto en Brasil mientras estaba de vacaciones con su esposa y su hijo. Inicialmente, se creyó que fue un asesinato —su esposa fue arrestada brevemente—, pero las autoridades brasileñas determinaron posteriormente que él mismo se quitó la vida, aunque este fallo sigue siendo objeto de controversia y debate entre familiares y fanáticos, quienes insisten en que Arturo Gatti no habría tomado esa decisión fatal ni la habría ejecutado.