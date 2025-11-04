¡Jake Paul vs Gervonta Davis se cancela!| Por este motivo no se hará la anticipada pelea

El combate estaba programado para realizarse el viernes 14 de noviembre en Miami.

Estados Unidos/El youtuber reconvertido en boxeador Jake Paul canceló su combate previsto para mediados de noviembre contra Gervonta Davis, quien enfrenta nuevamente acusaciones de violencia doméstica, anunció este lunes el promotor del evento.

La empresa promotora de Paul, Most Valuable Promotions (MVP), junto con la plataforma Netflix, confirmaron la cancelación del combate que estaba programado para el 14 de noviembre en Miami, además de señalar la intención del influencer de buscar un nuevo rival "en 2025".

El sábado, MVP había publicado otro comunicado en el que anunciaba la apertura de "una investigación" y expresaba su condena a "toda forma de violencia", tras conocer las acusaciones que pesan sobre Davis.

Gervonta Davis, campeón invicto del peso ligero de la AMB de 30 años, fue objeto el 30 de octubre de una denuncia por "violencia, violencia agravada, detención ilegal, secuestro y daños psicológicos intencionales", presentada por su pareja, con quien mantiene una relación desde hace cinco meses, según documentos disponibles en el sitio web del registro judicial del condado de Miami-Dade.

La demandante acusa a Davis de haberse presentado en su lugar de trabajo el 27 de octubre, donde supuestamente la "agarró", la "arrastró hasta el estacionamiento" antes de "empujarla" y "estrangularla".

El boxeador estadounidense ya ha sido arrestado en varias ocasiones por hechos de violencia en los últimos años.

Unas acusaciones anteriores de violencia doméstica fueron retiradas en agosto, luego de que Davis fuera denunciado por agredir a su expareja y madre de sus hijos.

Conocido como "Tank" por su potencia sobre el ring, Davis se mantiene invicto en 30 combates, con 28 victorias por nocaut.

En marzo, en Nueva York, retuvo su título de la AMB ante su compatriota Lamont Roach, en una decisión polémica de los jueces.

Davis debía ser el primer boxeador de alto perfil en activo en enfrentarse a Jake Paul, el youtuber que combatió contra Mike Tyson en noviembre de 2024.

Problemas legales

Gervonta Davis ha enfrentado varios problemas legales mientras desarrollaba su carrera en los cuadriláteros. A continuación detallamos los más relevantes:

1. Arresto por violencia doméstica – Julio 11 2025, Miami Beach, Florida

Davis fue arrestado en Miami Beach por un presunto incidente de violencia doméstica ocurrido el 15 de junio (Día del Padre) en Doral; la acusación indicaba que él —al recoger a sus hijos— habría golpeado a su ex-pareja, madre de dos de sus hijos, en la cabeza y la cara.

Fue detenido alrededor de las 3:35 a.m., con una fianza de US$10.000.

Posteriormente, el caso fue desestimado por la Fiscalía del condado de Miami-Dade. La víctima decidió no continuar con la acusación y no cooperó como testigo; además la policía no presenció directamente el acto.

2. Caso previo de violencia doméstica – Diciembre 27 2022, Florida

Davis fue arrestado por un cargo de “battery causing bodily harm” (agresión doméstica con daño corporal) después de una llamada al 911 donde una mujer decía que “va a matarme”.

La acusación señalaba que él la había golpeado con la mano cerrada.

Posteriormente, la acusación fue retirada (“nolle prosequi”), ya que la presunta víctima se retractó y no quiso cooperar más.

3. Accidente de “hit-and-run” (choque y fuga) – Noviembre 2020, Baltimore, Maryland

En 2020, Davis huyó de la escena luego de causar un accidente que involucró a cuatro personas.

En febrero 2023 aceptó un acuerdo: fue sentenciado a 90 días de arresto domiciliario y tres años de libertad condicional.

y tres años de libertad condicional. En junio 2023, fue detenido por violar los términos del arresto domiciliario y pasó una parte del tiempo restante en la cárcel.

4. Agresión a amigo – Agosto 2017, Baltimore

En 2017 fue acusado de “first-degree aggravated assault” (asalto agravado) por golpear a un amigo de la infancia al lado de la cabeza con un puño enguantado.

El cargo fue rebajado a “misdemeanor second-degree assault” y finalmente desestimado cuando la víctima no quiso continuar con el caso.

5. Controversias de pelea / reglas del boxeo

En su combate frente a Lamont Roach Jr. el 1 de marzo 2025, Davis se arrodilló en el noveno asalto reclamando que “la grasa de su cabello le quemaba los ojos”. El árbitro no lo anotó como caída (“knock-down”), lo que generó una controvertida decisión de empate.

La Nueva York State Athletic Commission investigó el asunto citando un “problema técnico” que impidió revisar la repetición.

Aunque esto no es un problema “legal” en el sentido penal, sí afecta su reputación y aspectos reglamentarios del boxeo.

