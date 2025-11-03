Tenis| Iga Swiatek: la número 2 del mundo sufre un duro golpe en el Masters WTA

El tenis femenino está en todo su apogeo en el territorio saudí

Arabia Saudita/La número dos del mundo, Iga Swiatek, sufrió una contundente derrota en el Masters WTA ante Elena Rybakina (6ª), que se impuso a la polaca 3-6, 6-1, 6-0, este lunes en Riad.

También en el grupo "Serena Williams", la estadounidense Madison Keys (7ª) quedó eliminada tras su derrota ante su compañera Amanda Anisimova (4ª).

Con dos victorias en dos partidos en la capital de Arabia Saudita, la kazaja Rybakina, que había dominado el sábado Anisimova, se aseguró el pase a semifinales como primera de grupo, sin importar los resultados de los dos partidos restantes, según indica la WTA en su página de internet.

Rybakina, una de las jugadoras más en forma de este final de temporada -cuartos de final en Wuhan, campeona en Ningbo, semifinalista en Tokio, donde se declaró baja sabiéndose clasificada para el Masters- batió por primera vez a Swiatek este año después de cuatro derrotas.

En el cómputo total de sus duelos directos aún lidera la polaca con seis victorias, por cinco de Rybakina.

En el segundo partido del día, Anisimova remontó un set en contra ante Keys, a la que terminó imponiéndose 4-6, 6-3, 6-2 en 1 hora y 43 minutos.

Keys, ganadora del Abierto de Australia a comienzos de año, regresaba en la pista saudita después de dos meses lesionada en un aductor

Anisimova, finalista de Wimbledon y del US Open esta temporada, se enfrentará el miércoles a Swiatek por el segundo puesto del grupo y con ello una plaza en semifinales.

El torneo

El Masters WTA (actualmente llamado WTA Finals) es el torneo que cierra la temporada del tenis profesional femenino. Es organizado por la WTA (Women’s Tennis Association) y reúne a las ocho mejores jugadoras del año según el ranking de puntos obtenidos durante la temporada.

Formato

8 jugadoras individuales y 8 parejas de dobles .

y . Se dividen en dos grupos de cuatro (formato tipo “round robin”).

(formato tipo “round robin”). Cada jugadora o pareja juega contra todas las de su grupo .

. Las dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales, y luego se disputa la final.

Importancia

Es considerado el quinto torneo más prestigioso del circuito, después de los cuatro Grand Slams. Ganarlo es un gran honor, ya que solo compiten las mejores del año.

Historia y sedes

Se juega desde 1972 .

. Ha tenido distintas sedes: Nueva York, Los Ángeles, Madrid, Estambul, Singapur, Shenzhen (China) y, más recientemente, Cáncun (México) en 2023.

en 2023. A partir de 2024, la sede es Riad (Arabia Saudita).

Participantes

Las ocho jugadoras que clasificaron para las individuales del 2025 WTA Finals:

Aryna Sabalenka (Bielorrusia) Iga Świątek (Polonia) Coco Gauff (EEUU) Amanda Anisimova (EEUU) Jessica Pegula (EEUU) Madison Keys (EEUU) Jasmine Paolini (Italia) Elena Rybakina (Kazajistán)

Las parejas clasificadas para las dobles son: